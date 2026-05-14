ÖFB-Campus Aspern offiziell eröffnet

Der Campus des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) in Wien-Aspern ist heute offiziell eröffnet worden. In Anwesenheit von zahlreichen Ehrengästen wurde das neue Verbandslogo auf dem Dach des Gebäudes enthüllt. In Betrieb ist der Campus schon länger.

Anwesend waren bei der Eröffnung etwa UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ), FIFA-Vertreter Elkhan Mammadov und ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll. Nach der Logo-Enthüllung gab es noch Ansprachen der Ehrengäste im Zuge der Siegerehrung des Nachwuchsturniers, das auf dem Campus mit 40 Teams stattfand.

Moderne Einrichtung schon länger im Betrieb

Obwohl die offizielle Eröffnung erst jetzt über die Bühne ging, ist die Anlage schon seit Monaten in Betrieb. Hier wohnten und trainierten vom Männer- und Frauen-A-Team abwärts praktisch alle Auswahlen, auch die ÖFB-Mitarbeiter sind schon seit längerem vom Prater nach Aspern übersiedelt. Das Männer-A-Team absolviert am Campus Ende Mai auch die erste Vorbereitungsphase auf die WM in Nordamerika. Auf einer Gesamtfläche von 55.000 Quadratmetern wurden unter anderem drei Rasenplätze, ein Kunstrasenplatz und ein Ministadion mit knapp 1.000 Sitzplätzen errichtet. Alle Plätze sind mit Rasenheizungen ausgestattet. Dazu gibt es Fitness- und Kabinenräumlichkeiten, Unterbringungsmöglichkeiten für Spielerinnen und Spieler und auch die VAR-Zentrale der Bundesliga. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 75 Millionen Euro, je ein Drittel wurde von Bund, Stadt Wien und ÖFB finanziert.

"Kompetenzzentrum, das Seinesgleichen sucht"

Pröll bezeichnete den ÖFB-Campus bei der Eröffnung als „Kompetenzzentrum, das Seinesgleichen sucht. Wir versprechen, dass wir das Beste daraus machen werden“, erklärte der ehemalige Vizekanzler. Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten gibt es auch die Möglichkeit, einmal im offiziellen Bus des österreichischen Nationalteams Platz zu nehmen. Bereits im Vorfeld ausgebucht waren Führungen durch Bereiche wie die Nationalteam-Kabine.