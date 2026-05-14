Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
26.000 Kinder begeistert: Diese Theater-Fee erklärt Berufe!
© Tanja Wagner

Berufsberatung

26.000 Kinder begeistert: Diese Theater-Fee erklärt Berufe!

14.05.26, 13:16
Teilen

Eine Fee, die Berufe zaubert — und Tausende Volksschulkinder in ganz Niederösterreich begeistert!  

Das Theaterprojekt "Wakany – Die Berufe-Fee" ist ein voller Erfolg: Seit 2022 wurden bereits 450 Vorstellungen gespielt und knapp 26.000 Schülerinnen und Schüler erreicht!

Die Idee dahinter: Berufsorientierung muss früh starten

26.000 Kinder begeistert: Diese Theater-Fee erklärt Berufe!
© Tanja Wagner

Viele Jugendliche kennen die riesige Vielfalt an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten einfach nicht — das ist das Problem. Die Lösung: Schon in der Volksschule ansetzen! WK-Präsident Wolfgang Ecker und AK-Präsident Markus Wieser sind sich einig: „Wenn wir Kinder rechtzeitig für die Vielfalt der Arbeitswelt begeistern, schaffen wir die Basis für fundierte Entscheidungen in der Zukunft."

450 Shows, 26.000 Kinder — die Zahlen sprechen für sich!

Der Erfolgslauf ist beeindruckend: 2022 startete das Projekt mit 61 Vorstellungen und 4.028 Kindern. 2023 bereits 134 Aufführungen für 8.717 Schüler. Und 2026 sind schon wieder 47 Shows gespielt — Tendenz steigend! AK-Präsident Wieser betont: "Berufsorientierung darf nicht erst in der achten Schulstufe beginnen!"

30 Minuten Märchen-Magie — und der Lehrberuf wird zum Traum!

Erfahrene Schauspieler kommen direkt in die Klassen und entführen die Erst- bis Viertklässler in eine fantasievolle Berufs-Märchenwelt — mit besonderem Fokus auf Lehrberufe! Nach der 30-minütigen Show folgt eine interaktive Nachbereitung, bei der die Kinder selbst mitmachen. Und das Beste: Für die Schulen ist das ganze Angebot völlig kostenlos! Finanziert wird es je zur Hälfte von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen