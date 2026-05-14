NÖ will Österreichs schnellstes Bundesland werden — und so soll das klappen

Großes Zukunftstreffen in Kottingbrunn: Wissenschaftler, Verwaltungsexperten und Gemeindevertreter haben sich zusammengesetzt — und ein klares Ziel ausgegeben: Niederösterreich soll das modernste und schnellste Bundesland Österreichs werden.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 79 Prozent der Bürger wollen persönlichen Kontakt mit Behörden, 77 Prozent das Telefonat mit einem echten Menschen — aber gleichzeitig wollen 80 Prozent auch E-Mail-Kommunikation! Experte Peter Filzmaier bringt es auf den Punkt: Digitalisierung ja — aber ohne den menschlichen Kontakt zu opfern!

Landesamtsdirektor gibt Vollgas: „Kein bloßes Versprechen!"

NÖ Landesamtsdirektor Mag. Werner Trock, Univ.-Prof. Dr. Peter Parycek, Dr. Katrin Praprotnik, Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier, Gemeindebund Präsident DI Johannes Pressl, Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt, Leiter der Zukunftsinitiative Mag. Friedrich Faulhammer © Franz Gleiß

Landesamtsdirektor Werner Trock macht ernst: „Das Ziel der Landeshauptfrau ist klar: Niederösterreich soll das modernste und schnellste Bundesland werden — und das schönste bleiben." Für ihn ist das kein leeres Versprechen, sondern knallharter Arbeitsauftrag!

KI soll die Verwaltung revolutionieren!

E-Governance-Experte Peter Parycek setzt auf Künstliche Intelligenz: KI könnte bei Koordination, Priorisierung und Serviceprozessen zum echten Gamechanger werden. Aber — und das ist entscheidend — Technologie allein reicht nicht. Es braucht lernfähige Institutionen und kompetente Mitarbeiter!

Gemeinden als menschliches Backup — immer erreichbar!

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl beruhigt alle, die Angst vor der totalen Digitalisierung haben: „Die Gemeinde wird auch als menschliches Backup immer da sein!" Schnell, verständlich, verlässlich — auch bei komplizierten Anliegen, die kein Computer lösen kann. Die Initiative „Mein Land denkt an morgen" startet 2026 mit insgesamt fünf Zukunftsgesprächen in ganz Niederösterreich. Die Ergebnisse fließen direkt in Politik und Verwaltung ein — Niederösterreich macht Ernst mit der Zukunft!