Das sind die "Schaugärten des Jahres 2025“

Im Rahmen einer Verleihung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeichnete die NÖ Umweltbewegung "Natur im Garten“ am gestrigen Dienstag die "Schaugärten des Jahres 2025“ aus. 1.294 Bewertungen wurden abgegeben.

Bewertet wurde hinsichtlich ausgewogener gärtnerischer Pflege und Natürlichkeit, Vorbildwirkung und praktischer Anwendbarkeit von Ideen. In fünf Kategorien konnten so – teilweise aufgrund gleicher Punktzahl – insgesamt sieben „Schaugärten des Jahres 2025“ prämiert werden.

Verbindet Ästhetik, Umwelt-, Klima- und Artenschutz

"Die ‚Natur im Garten‘ Schaugärten verbinden auf einzigartige Weise Ästhetik, Umwelt-, Klima- und Artenschutz sowie Wissensvermittlung. Besucherinnen und Besucher finden hier nicht nur schöne Anlagen, sondern auch Ideen, die sich direkt im eigenen Garten umsetzen lassen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In der Kategorie "Gartenhighlights“ gab es aufgrund von Punktegleichheit gleich zwei Gewinner: DIE GARTEN TULLN sowie die Kittenberger Erlebnisgärten. In der Kategorie "Erlebnisgärten“ setzte sich der Schaugarten ARCHE NOAH im Bezirk Krems durch.

Schlosspark Eckartsau dominiert erneut

Die Kategorie "Besuchsgärten“ dominierte erneut und damit zum vierten Mal in Folge der Schlosspark Eckartsau im Bezirk Gänserndorf. Die Kategorie "Schaugärten“ entschied der erst im Vorjahr ins Netzwerk eingetretene Naturkunde Hexengarten für sich. In der Kategorie "Private Schaugärten“ siegten ex aequo der Sonnenkräuterhof Schmidt im Bezirk St. Pölten und Susis Pflanzentausch im Bezirk Hollabrunn. Auch in der heurigen Gartensaison gibt es die Möglichkeit, vor Ort oder online eine Bewertung abzugeben und so die „Schaugärten des Jahres 2026“ zu wählen.