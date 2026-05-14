Drei junge Frauen nach Party tot im Meer

Vor der bei Touristen beliebten Küstenstadt Brighton im Süden Englands sind die Leichen von drei Frauen aus dem Meer geborgen worden.

Wie die Polizei der Grafschaft Essex mitteilte, wurden die Einsatzkräfte Mittwochfrüh alarmiert. Dabei sei Sorge um das Wohlergehen der Frauen geäußert worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar, auch die Identität der Toten habe man bisher nicht klären können.

© Getty

"Dies ist ein tragischer Vorfall, und es laufen derzeit zügige Ermittlungen, um die Identität dieser drei Frauen zu bestätigen und zu verstehen, was geschehen ist", sagte Chief Superintendent Adam Hays. Bilder von der Strandpromenade der südenglischen Stadt zeigen zahlreiche Polizeiwagen und Einsatzkräfte, Helikopter kreisen über dem Wasser. Mit seiner Nähe zu London ist das am Ärmelkanal gelegene Brighton besonders im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.

© Getty

Wie die englische Sun berichtet, soll es sich bei den Opfern um junge Studentinnen handeln. Sie sollen am Abend zuvor in einer Disco am Strand gefeiert haben.