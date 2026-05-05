Schloss Schönbrunn: starke 450.000 Besucher für Oster- und Frühlingsmarkt

Der Oster- und Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn zieht Bilanz: Über 450.000 Gäste bedeuten ein Plus von rund 40 Prozent. Während im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn gerade die letzten Hütten abgebaut werden, blicken die Veranstalter auf einen erfolgreichen Frühling zurück.

Der diesjährige Oster- und Frühlingsmarkt bestach durch innovative Akzente, die das klassische Angebot aus Kunsthandwerk und Kulinarik ergänzten. Neu war auch die Marktzeit: der Markt rückte näher an Ostern heran und blieb als “Frühlingsmarkt” über die Feiertage hinaus geöffnet. In enger Abstimmung mit den Standbetreiberinnen und Standbetreibern und der Schönbrunn Group erfolgte dann die Verlängerung bis 28. April, dem Tag nach der spektakulären Drohnenshow zum Auftakt des Eurovisions Song Contests.

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Besonders die großzügigen „Genusswiesen“ mit ihren gemütlichen Sitzgelegenheiten luden dazu ein, die kulinarischen Highlights bei den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings in Ruhe zu genießen. Für spielerische Abwechslung sorgten neben XXL-Schach und Backgammon auch die neue Minigolfanlage sowie das charmante „Lindt Golden Easter“Areal. Zusätzliche Erlebnisse für Groß und Klein boten das nostalgische Karussell, eine Eisenbahn und das Riesenrad, die den Ehrenhof in einen belebten Treffpunkt für alle Generationen verwandelten. Auch atmosphärisch wurden neue Maßstäbe gesetzt:

Während der „Aperitivo Imperial“ mit Live-DJs und After-Work-Specials urbanes Flair in das imperiale Ambiente brachte, markierte die spektakuläre Drohnenshow zum ESC-Auftakt ein glanzvolles Finale eines rundum gelungenen Marktes.

Insgesamt blicken alle Beteiligten auf eine überaus gelungene Saison zurück, die eindrucksvoll bestätigt hat, dass das neue Konzept im Ehrenhof voll aufgeht. Während der Oster- und Frühlingsmarkt weicht und den Ehrenhof in die Sommermonate verabschiedet, wird hinter den Kulissen bereits mit Weitblick geplant: Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn laufen bereits auf Hochtouren. Die Eröffnung ist für 6. November geplant.