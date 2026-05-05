St. Pöltner Stadtbus mit 5,5 Millionen Fahrgästen weiter auf Rekordkurs

Der St. Pöltner Stadtbus setzt seine erfolgreiche Entwicklung mit einem weiteren Rekordjahr fort: 2025 brachte der LUP erstmals rund 5,5 Millionen Fahrgäste an ihr Ziel.

Im abgelaufenen Jahr nutzten rund 5,5 Millionen Fahrgäste den LUP – und damit mehr als je zuvor. Insgesamt beförderte der Stadtbus auf 13 der 14 Linien des Vorjahres 5.473.275 Fahrgäste. Nicht berücksichtigt in diesem Ergebnis ist die Linie 14, bei der es leider nicht möglich war, valide Zahlen zu ermitteln. Trotz des Fehlens einer Linie konnten die Fahrgastzahlen gegenüber 2024 um 147.000 Fahrgäste oder 2,8 Prozent gesteigert werden.

Öffentlicher Verkehr in St. Pölten als Erfolgsmarke

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) freut sich über die positive Entwicklung: "Im Jahr 2008 haben wir mit rund 4 Millionen Fahrgästen gestartet, heute zeigt die Bilanz beeindruckende 5,5 Millionen. Eine Erfolgsmarke, die sowohl die Attraktivität des LUP als auch die Wichtigkeit eines modernen und gut ausgebauten öffentlichen Verkehrs in St. Pölten unter Beweis stellt.“ Die beliebteste Einzellinie war erneut die Linie 1, welche mit 944.000 Fahrgästen noch unter der Millionengrenze blieb, aber 95.000 Fahrgäste mehr als im Jahr zuvor beförderte. Mit rund 805.000 Fahrgästen profilierte sich die Linie 5 als zweitstärkste. Große Verluste hatte erwartungsgemäß die Linie 8 hinzunehmen, welche durch die Sperre des „Goassteigs“ ihren nördlichen Ast verlor und so rund 100.000 Fahrgäste einbüßte.