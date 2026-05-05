Muttertag im Mittelpunkt der NÖ Kindergärten

Rund um den Muttertag steht in NÖ Kindergärten das bewusste Erleben von Wertschätzung im Mittelpunkt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ermutigen pädagogisch Verantwortliche diesen Anlass auch heuer wieder bewusst zu gestalten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: "Familie ist der erste und wichtigste Ort, an dem Kinder Werte erfahren. Der Muttertag ist eine schöne Gelegenheit, um Danke zu sagen und Wertschätzung auszudrücken. Solche Anlässe sind weit mehr als nur kleine Gesten. Sie fördern das Bewusstsein für Zusammenhalt, Mitgefühl und gegenseitige Unterstützung. Kinder lernen dabei, was es bedeutet, füreinander da zu sein und Achtung voreinander zu haben. Mein Dank gilt allen Pädagoginnen und Pädagogen, die mit viel Engagement dazu beitragen, dass diese Werte im Alltag erlebbar werden. Denn genau daraus wächst eine starke Zukunft für unsere Kinder. Der Muttertag ist kein verstaubtes Relikt vergangener Zeiten, er ist bei uns in NÖ eine lebendige Tradition.“

Bedeutung des Muttertags im Kindergartenalltag

Auch Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht die Bedeutung des Muttertags im Kindergartenalltag: "Unsere Kindergärten sind Orte, an denen Kinder soziale Werte erleben und entwickeln können. Der Muttertag bietet eine wertvolle Gelegenheit, familiäre Bindungen sichtbar zu machen und Kindern altersgerecht zu vermitteln, wie wichtig Wertschätzung und Dankbarkeit sind. Solche Erfahrungen stärken das Miteinander und das Gefühl der Zugehörigkeit. Zentrale Werte für unsere Gesellschaft.“ Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit steht auch heuer wieder ein vielseitiges Angebot, etwa mit Geschichten, Liedern, Bastelideen und Impulsen für die Elternarbeit zur Verfügung, das in den Kindergärten flexibel eingesetzt werden kann.