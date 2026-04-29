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Mittendrin Verteilerkreis Wien
© PlanSinn

Saisonstart 4. Mai

Kultur statt Asphalt: Verteilerkreis wird Wiens Ideen-Hotspot

29.04.26, 20:30
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Am Verteilerkreis in Favoriten tut sich wieder etwas: Das Zwischennutzungsprojekt "mittendrin.wien" belebt den städtischen Verkehrsknotenpunkt auch in diesem Jahr und macht ihn für die kommenden Monate zum Treffpunkt für kulturellen Austausch und Mitmach-Angebote. 

Ab sofort wird das Areal beim Verteilerkreis wieder schrittweise umgestaltet. Geplant sind von Mai bis Oktober Veranstaltungen, offene Begegnungsräume und Projekte zum Mitmachen. So macht "mittendrin.wien" aus dem oft nur als Durchgangsort genutzten Platz erneut einen belebten Hotspot im Bezirk. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, den 4. Mai, um 16.30 Uhr statt - direkt bei der U1-Station Altes Landgut. 

Mittendrin Verteilerkreis Wien
© mittendrin.wien

Zum Saisonauftakt steht eine Vernissage mit historischem Schwerpunkt am Programm. Unter dem Titel "Brüche in der Geschichte der Sozialen Arbeit - Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus in Wien" wird an mutige Fürsorgerinnen aus Favoriten vor wie während des Zweiten Weltkriegs erinnert. Auch Sozialarbeits-Pionierin Ilse Arlt, die heuer ihren 150. Geburtstag gefeiert hätte, steht dabei im Fokus. Der Eintritt ist kostenlos.

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