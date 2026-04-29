Unterirdisches Mistelbach: Stadtführung durch Keller und Geheimgänge

Mistelbach mal anders: Eine Spezialführung geleitet Besucher tief unter die Stadt durch historische Keller, alte Gänge und verborgene Plätze.

Die Stadt Mistelbach lädt am Sonntag, den 3. Mai, erneut zu einer historischen Entdeckungsreise quer durch die Jahrhunderte ein. Gemeinsam mit der staatlich geprüften Fremdenführerin Brigitte Kenscha-Mautner werden besondere Orte besucht, die von hiesigen Sagen und Persönlichkeiten erzählen.

Im Fokus steht diesmal das "unterirdische Mistelbach". Die Tour ist besonders bei Kindern beliebt, wobei auch ältere Semester voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Startpunkt ist um 14:30 Uhr beim Schwedenkeller in der Berggasse. Von dort aus führt der Weg durch einen historischen Keller und weiter durch einen unterirdischen Gang auf den Kirchenberg. Dort wartet ein Blick in den Karner. Der Rückweg führt über die Pfarrstiege bis zum alten Klosterkeller. Die Führung dauert insgesamt rund 90 Minuten.

Angeboten wird die Führung für Gruppen, Familien sowie Schulklassen, eine Mindestteilnehmerzahl ist nicht erforderlich. Wer Mistelbach also von seiner geheimnisvollsten Seite kennenlernen will, bekommt hier ein besonderes Erlebnis geboten. Tickets gibt es um 17 Euro, mit der NÖ Card kostet der Eintritt nur 14.