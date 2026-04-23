Knalleffekt: FC Bayern ohne München am Trikot

Das gab es noch nie! Ein riesiger Leak enthüllt das neue Design der Bayern-Jerseys für die Saison 2026/27.

Er ist das Heiligtum der Fans: der Dress des FC Bayern. Doch was Ausrüster Adidas für die übernächste Spielzeit plant, gleicht einem mittelschweren Erdbeben an der Säbener Straße. Wie die Enthüllungs-Plattform Footy Headlines berichtet, steht uns eine echte „Trikot-Revolution“ ins Haus.

Das Ende von „München“?

Der größte Aufreger versteckt sich auf der Rückseite. Seit Jahrzehnten prangt stolz der Schriftzug „FC Bayern München“ über den Rückennummern der Stars um Jamal Musiala und Harry Kane. Doch damit soll ab 2026 Schluss sein! Laut dem Leak wird der Name der bayerischen Landeshauptstadt komplett gestrichen. Künftig soll dort nur noch schlicht „FC Bayern“ zu lesen sein. Ein Marketing-Schachzug für den Weltmarkt? Die Ultras dürften bei diesem Gedanken bereits auf die Barrikaden gehen.

Fans gespalten

In den sozialen Netzwerken brodelt es bereits. Während die einen den edlen Retro-Look feiern, schimpfen die Traditionalisten über den Verlust des Stadtnamens. Ob Konrad Laimer und Co. 2026 wirklich ohne das Wort „München“ auf dem Rücken auflaufen, bleibt abzuwarten – die Gerüchteküche kocht jedenfalls jetzt schon über!