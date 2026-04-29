Die Zeit drängt bei der Spritpreisbremse.

Am Freitag läuft die Spritpreisbremse aus. Eine Nachfolgeregelung müsste also spätestens am Donnerstag in trockenen Tüchern sein. Die Verhandlungen dazu laufen derzeit allerdings noch. Eine Einigung zwischen den Koalitionspartnern steht bisher aus.

Streitpunkt ist die Margenbegrenzung. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach sich dafür aus, von der Margenbegrenzung nur die "Spritpreis-runter-Garantie" beizubehalten. Die SPÖ will hingegen das aktuelle Modell fortsetzen. NEOS-Chefin Meinl-Reisinger erklärte dazu am Mittwoch: "Aus unserer Sicht funktioniert das Ding".

Mineralölsteuer wird wohl angepasst

Bei der Senkung der Mineralölsteuer sieht die Sache anders aus. Hier verweist man auf den entsprechenden Gesetzestext, in dem es heißt, dass die Umsatzsteuer-Mehreinnahmen des Staates durch die höheren Spritpreise über die Mineralölsteuer wieder zurückgegeben werden müssen. Die entsprechenden Zahlen, wie viel der Staat im April zusätzlich eingenommen hat, sollen am Donnerstag vorliegen. Die Mineralölsteuer müsste dann angepasst werden. Wobei in Verhandlerkreisen auch festgehalten wird, dass man in der Verordnung Spielräume habe.

Wie die E-Control kürzlich festgestellt hat, dämpfte die Bremse den Spritpreis um durchschnittlich 13 Cent pro Liter. Möglich ist auch, dass die Mehreinnahmen des Staates nicht reichen, um die Mineralölsteuer um fünf Cent pro Liter zu senken. Die Steuer müsste dann nach oben angepasst werden.

Die bestehende Verordnung war am 2. April in Kraft getreten. Erklärtes Ziel der Spritpreisbremse ist es, die Treibstoffpreise an den Zapfsäulen um rund zehn Cent pro Liter zu drücken: Fünf Cent über die Mineralölsteuer, fünf Cent über die Margenbegrenzung.