"Hit-Revival" bringt Korneuburger Werft zum Kochen

Glitzer, Discofeeling und jede Menge Ohrwürmer: Korneuburg begeht am kommenden Wochenende eine Nacht ganz im Zeichen der größten Hits der 70er, 80er und 90er Jahre.

Am Samstag steigt in der Werft Halle 55 am Korneuburger Hafen eine monumentale Retro-Party, wenn beim "Hit-Revival" wieder zu Klassikern aus den 70er, 80er und 90er Jahren abgeshaked wird. Besucher dürfen sich auf eine extragroße Tanzfläche, beliebte Mitsing-Hymnen und eine ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht freuen. Seit 2018 zählt das Event mit "100 % Hitgarantie" zu den Fixpunkten für Feierfreudige nördlich von Wien.

© Facebook/Hit-Revival

Mehr als 50 Discokugeln, Spezialeffekte und ein bunter Konfetti-Regen sorgen auch in diesem Jahr wieder für echtes Disco-Feeling. Die Hosts versprechen einen Abend voller Nostalgie, Beats und Feierlaune. Einlass ist ab 20 Uhr, Zutritt gibt es ab 18 Jahren. Tickets sind im Vorverkauf sowie an der Abendkassa erhältlich und kosten 18 Euro bzw. 20 Euro - Stammkunden zahlen lediglich 16 Euro. Wer also Lust und Laune auf eine Reise durch drei berühmte Musik-Jahrzehnte hat, sollte sich den Termin rot im Kalender anstreichen.