Weingenuss ohne Promille: Mayer am Pfarrplatz präsentiert neuen Rosé

Alkoholfreier Wein ist hierzulande weit mehr als eine Randerscheinung. Allen voran punktet Pionier "Mayer am Pfarrplatz" mit einem feinen Sortiment, das aktuell umfassend ausgebaut wird.

In Österreich gilt das Weingut Mayer am Pfarrplatz als Pionier, wenn es um alkoholfreien Wein geht. Seit dem ersten Vorstoß im Jahr 2023 ist das Sortiment bereits auf vier Sorten angewachsen - neuester Zugang ist ein alkoholfreier Rosé. Der Markt entwickelt sich rasant: Laut aktuellen Erhebungen haben schon 27 Prozent der Österreicher alkoholfreien Wein probiert. Zum Vergleich: 2022 waren es erst 15 Prozent. Besonders beim jungen Publikum kommt die prickelnde Alternative ohne Rausch spürbar an.

Mayer Alkoholfrei Rosé. © Weingut Mayer am Pfarrplatz / Martin Steiger

"Dass alkoholfreier Wein mehr als nur ein vorübergehender Trend ist, lässt sich nicht zuletzt am Absatz ablesen - wir verzeichnen in diesem Segment jährliche Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Das liegt daran, dass sich immer mehr Menschen für einen bewussteren Umgang mit Alkohol entscheiden", weiß Thomas Podsednik, Weingutsleiter und Geschäftsführer von Weingut Mayer am Pfarrplatz. "Motive dafür gibt es zahlreiche - angefangen vom gestiegenen Gesundheitsbewusstsein über Geschmacksgründe bis hin zur Alternative in ganz bestimmten Situationen. Viele sehen die Alkoholfreien auch als Ergänzung zum klassischen Wein."

Mayer Alkoholfrei Prickelnd. © Weingut Mayer am Pfarrplatz / Martin Steiger

Insgesamt wünschen sich rund ein Drittel der Befragten ein breiteres Angebot, bei den Unter-30-Jährigen sogar fast jeder Zweite. Generell zeichnet sich beim klassischen Alkoholkonsum ein Wandel ab, trinken 19 Prozent der Befragten überhaupt keinen Alkohol (mehr).

Als Speisebegleiter oder zum Anstoßen

"Unsere 'Weine mit dem Heiligenschein' bieten sich je nach Variante für unterschiedliche Gelegenheiten an - ob nun als Aperitif, als Speisebegleiter oder zum Anstoßen bei festlichen Anlässen. Besonders beliebt sind dabei Mayer Alkoholfrei Prickelnd und Mayer Alkoholfrei", erklärt Pascal Raab, der für das Weingut Mayer am Pfarrplatz im Vertrieb tätig ist.

Thomas Podsednik (Weingutsleiter & Geschäftsführer Weingut Mayer am Pfarrplatz) und Pascal Raab (Vertrieb Weingut Mayer am Pfarrplatz). © Weingut Mayer am Pfarrplatz / Martin Steiger

Für alkoholfreie Weine werden bevorzugt junge Weine verwendet, weil fruchtige Aromen besser erhalten bleiben. Danach wird dem fertig ausgebauten Wein mittels Vakuumdestillation schonend der Alkohol entzogen. Übrig bleiben meist nur rund 0,3 Volumenprozent - ähnlich wie bei manchen Fruchtsäften.

Das Mayer Alkoholfrei-Sortiment – der Wein mit dem Heiligenschein. © Weingut Mayer am Pfarrplatz / Martin Steiger

Während österreichische Weine in Ermangelung der erforderlichen heimischen Infrastruktur bislang noch zur Entalkoholisierung nach Deutschland gebracht werden müssen, soll eine entsprechende Anlage in Kürze in Österreich entstehen. "Dadurch ersparen wir uns längere Transportwege, stärken die regionale Weinwirtschaft und leisten auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Wir hoffen, dass wir schon bald unseren ersten Alkoholfreien aus österreichischer Entalkoholisierung auf den Markt bringen können", erzählt Podsednik abschließend.