Wilde Verfolgungsjagd: Teenie-Raser mit bis zu 160 km/h durch Wien gerast

Der 19-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Am Samstag hat sich ein 19-jähriger Audi-RS3-Lenker gegen ein Uhr nachts eine turbulente Verfolgungsjagd mit Polizeibeamten in Wien-Döbling geliefert. Dabei entzog sich der Raser mehrmals den Versuchen der Polizisten, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, und soll nach Schätzungen mit bis zu 160 km/h durch den Bezirk geheizt sein, wie Polizeisprecherin Julia Schick mitteilte. Schlussendlich wurde er dennoch festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Gegen den 19-Jährigen besteht der Verdacht der mehrfachen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Zunächst war er in einer 50er-Zone mit 78 km/h auf der Heiligenstädter Straße erwischt worden. Die Beamten forderten ihn nach der Messung auf stehen zu bleiben. Zunächst habe der Lenker den Anschein gemacht, dem Folge zu leisten, und seine Geschwindigkeit verringert. Dann sei er jedoch aufs Gas gestiegen, direkt auf einen Beamten zugerast und nur wenige Meter vor diesem abrupt auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, hieß es vonseiten der Polizei. Die Kollegen des Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren den Audi aber aufgrund dessen Tempos aus den Augen.

Das hielt den Lenker jedoch nicht davon ab, rund eine Stunde später wieder auf der Heiligenstädter Straße aufzukreuzen, wo er erneut auf die Polizei traf. Auch bei diesem Aufeinandertreffen fuhr er den Beamten davon, wobei er mehrere Verwaltungsübertretungen begangen und Personen gefährdet habe, wie die Polizei feststellte. Schließlich fanden die Beamten heraus, dass es sich bei dem Audi um einen Mietwagen handelt. Die Identität des Verdächtigen konnte mithilfe des Autoverleihers festgestellt werden. Im dritten Anlauf gelang es den Beamten dann auch, den Burschen im Bereich des Unteren Schreiberwegs anzuhalten.