Eisenstangen-Mob: Prügel und Randale in Simmering

Junge Männer außer Rand und Band prügelten einen 37-Jährigen grün und blau, traten mehrere E-Scooter kaputt und nahmen einen geparkten BMW auseinander.

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Wien. Der schockierende Auszucker einer ganzen Bande junger Männer - den Zeugen zufolge arabischer Herkunft - ereignete sich gegen 22.20 Uhr in der Geiselbergstraße im 11. Bezirk. Dort parkte sich soeben ein Wiener mit seinem Auto ein, als er mitansehen musste, wie eine Gruppe von mindestens 15 Burschen einen Mann am Gehsteig mit Eisenstangen und Fußtritten attackierte und traktierte. Als der Autofahrer ausstieg und sich näherte, ließen die Angreifer von ihrem Opfer - bei dem es sich um einen 37-jährigen Syrer handelt - schwer verletzt liegen und suchten gröhlend, aber nicht allzu schnell das Weite. Und zwar in Richtung Werkstättenweg.

Messer gezückt - und Passant mit Mord bedroht

Hier ging es in der Nacht auf Freitag richtig rund. © Google Maps

Auf dem weiteren Weg wurde der Junge-Männer-Mob dabei beobachtet, wie die Gang-Mitglieder auf fünf abgestellte E-Scooter sowie auf einen geparkten BMW eintraten und diese dabei schwer beschädigten. Gegenüber den alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering gab ein Passant an, dass er von den Tätern mit gezückten Messern und Teleskopschlagstöcken bedroht worden war, bevor die Randale-Clique erneut die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.

Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der 37-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen sind im Gange.