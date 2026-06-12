97-Jährige in eigener Wohnung überfallen

Die betagte Salzburgerin wurde zweimal binnen zweier Tage in ihrer Wohnung bedrängt. Das mutige Opfer gab den Tätern nichts. Die beiden Rumänen wurden geschnappt.

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Sbg. Nach zwei versuchten Raubüberfällen auf eine 97-jährige Frau in der Stadt Salzburg konnte die Polizei am Donnerstag zwei Tatverdächtige festnehmen. Der 43-jährige Mann und seine 48-jährige Komplizin – beide aus Rumänien - sollen zunächst am Dienstag und dann erneut gestern an der Tür ihres auserkorenen betagten Opfers in einem Mehrparteienhaus geläutet haben. Nachdem die Wohnungstür aufging, drang das Duo in die Unterkunft ein, die Pensionistin konnte aber mit Schreien und ihrem Notfallarmband um Hilfe rufen.

Wie die Polizei berichtet, kam die 97-Jährige mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde von dem Räuber bzw. der Räuberin an den Handgelenken festgehalten, als die Täter wechselseitig die Wohnung durchsuchten. In beiden Fällen flüchtete das Paar dann aber ohne Beute. Die Ermittlungen der Polizei führten noch am Donnerstag zur Ausforschung der Verdächtigen. Die Beschuldigten zeigten sich nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.