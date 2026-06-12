Pärchen gefasst
97-Jährige in eigener Wohnung überfallen
Sbg. Nach zwei versuchten Raubüberfällen auf eine 97-jährige Frau in der Stadt Salzburg konnte die Polizei am Donnerstag zwei Tatverdächtige festnehmen. Der 43-jährige Mann und seine 48-jährige Komplizin – beide aus Rumänien - sollen zunächst am Dienstag und dann erneut gestern an der Tür ihres auserkorenen betagten Opfers in einem Mehrparteienhaus geläutet haben. Nachdem die Wohnungstür aufging, drang das Duo in die Unterkunft ein, die Pensionistin konnte aber mit Schreien und ihrem Notfallarmband um Hilfe rufen.
Auch interessant
Wie die Polizei berichtet, kam die 97-Jährige mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde von dem Räuber bzw. der Räuberin an den Handgelenken festgehalten, als die Täter wechselseitig die Wohnung durchsuchten. In beiden Fällen flüchtete das Paar dann aber ohne Beute. Die Ermittlungen der Polizei führten noch am Donnerstag zur Ausforschung der Verdächtigen. Die Beschuldigten zeigten sich nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden