Bis zu 39 Grad: Brutale Hitzewelle rollt auf uns zu

Nach einem leicht unbeständigen Start erwartet Österreich eine massive Hitzewelle. Die Temperaturen steigen rasant an und bringen das Land in den kommenden Tagen ordentlich zum Schwitzen.

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Heute zeigt sich das Wetter in Österreich vorübergehend noch unbeständig. Wie "GeoSphere Austria" meldet, kommt es bei wechselnder Bewölkung besonders im Bergland zu Regenschauern. Zeitweise scheint jedoch die Sonne, vor allem am Nachmittag geht die Schauertätigkeit langsam zurück. Die Höchsttemperaturen erreichen 23 bis 30 Grad, während der Wind im Osten teils stark aus West bis Nordwest weht. In der Nacht klingen die Niederschläge in der Landesmitte rasch ab und es kühlt bei abflauendem Wind auf 9 bis 19 Grad ab.

Sonne dominiert am Dienstag

Am Dienstag scheint in weiten Teilen des Landes fast den ganzen Tag die Sonne. Nur am späteren Nachmittag bilden sich ein paar Quellwolken über den Bergen im Süden, es bleibt aber meist trocken. Die Tageshöchstwerte klettern auf sommerliche 27 bis 32 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus variablen Richtungen. Auch die Frühtemperaturen liegen angenehm bei 9 bis 19 Grad.

Extreme Hitzewelle ab Mittwoch

Ab Mittwoch wird es sehr heiß und zunächst strahlend sonnig. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 36 Grad, in 2.000 Metern Höhe auf 16 bis knapp über 20 Grad. Laut "ORF"-Wetterprognose können am Nachmittag von Vorarlberg über Salzburg und Oberkärnten bis in die westliche Obersteiermark ein paar Regenschauer oder Gewitter niedergehen.

Am Donnerstag herrscht große Hitze mit Werten zwischen 28 und 38 Grad. Am heißesten wird es dabei im Wiener Becken und im Weinviertel. Vereinzelt sind von Kärnten bis Niederösterreich kurze Wärmegewitter dabei, sonst bleibt es meist trocken.

Spitzenwerte bis zu 39 Grad

Der Freitag bringt weiterhin extrem heißes Wetter mit sich. Die Temperaturen erreichen gewaltige 30 bis 39 Grad, wobei die absoluten Höchstwerte in Oberösterreich, Niederösterreich sowie in Wien erwartet werden. Während im Westen am Nachmittag und Abend ein paar Schauer und Gewitter aufziehen, weht teils lebhafter Süd- bis Südostwind.

Diese brütende Hitzewelle hält auch am Wochenende und darüber hinaus an, es bleibt teilweise extrem heiß im ganzen Land.