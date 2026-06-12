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70.000 € weg

Schimmel-Bekämpfer waren Diebe: Tresor samt Inhalt weg

© Getty Images/iStockphoto
Die Trickdiebe hatten sich im Voraus erkundigt und kamen gleich, nachdem die Gebäudeverwaltung laut Aushang wegen der Wasserzähler im Haus gewesen war.
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Wien. Ganz aufgeregt erstattete Donnerstagvormittag das Opfer eines mutmaßlichen Trickdiebstahls Anzeige in der Polizeiinspektion Julius-Tandler-Platz. Der 79-Jährige, dessen Safe samt Inhalt aus seinem Schlafzimmer gestohlen worden war, gab an, dass vor einigen Tagen ein Unbekannter in professioneller Aufmachung mit gelber Warn- bzw. Inspektionsweste an seiner Wohnungstüre geläutet hätte.

Der durchaus seriös auftretende Fremde habe sich als Mitarbeiter einer von der Hausverwaltung beauftragten Firma für Schimmelbekämpfung ausgegeben - was der Senior deshalb für bare Münze nahm, weil am selben Tag die Hausverwaltung am Vormittag eine Wasserzählerkontrolle durchgeführt hatte.

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Der angebliche Professionist ließ sich vom Mieter in die Küche führen, wo er ihn in ein Gespräch verwickelte und mit einem elektronischen Gerät scheinbare Messungen durchführte. Die Wohnungstüre sei währenddessen leider unversperrt gewesen. Am Donnerstag hatte der 79-Jährige schließlich entdeckt, dass sein Möbeltresor aus dem Schlafzimmerschrank fehlte. Er vermutete, dass während er durch den angeblichen Techniker abgelenkt worden war, ein weiterer mutmaßlicher Täter die Wohnung betreten, im Schlafzimmer nach Wertgegenständen gesucht und dann unbemerkt mit dem Safe geflüchtet war. Dem Opfer entstand ein Schaden von mehr als 70.000 Euro.

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