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Roman Markhart, Klaudia Tanner
© Bundesheer/CARINA KARLOVITS

Privatwirtschaft

Personalrochade: Neuer Job für Tanners Kabinettschef

21.04.26, 17:57
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 Der Kabinettschef von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Roman Markhart, wechselt in die Privatwirtschaft.  

Im Sommer wird der 31-Jährige eine Management-Funktion übernehmen. Wohin er genau wechselt, wollte Markhart auf APA-Nachfrage nicht bekannt geben. Der 31-jährige Betriebswirt führte seit 2022 operativ das Kabinett der Verteidigungsministerin.

Davor war Markhart im Kabinett von Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für Energiepolitik und Krisenmanagement verantwortlich. In dieser Zeit war er auch operativer Chef der gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordination (GECKO). Im Verteidigungsministerium verantwortete er die Erarbeitung des Aufbauplans 2032+ des Bundesheeres, bereitete den Beschluss des Landesverteidigungsfinanzierungsgesetzes vor und begleitete mehrere große Beschaffungsvorhaben, darunter den Ankauf der Leonardo-Unterschalljets. Zudem managte er Tanners Nationalratswahlkampf in Niederösterreich im Jahr 2024.

"Nach fast zehn Jahren ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, etwas Neues zu beginnen", sagte Markhart zur APA. Verteidigungsministerin Tanner dankte Markhart, würdigte ihn als "verlässlichen, loyalen und politisch erfahrenen Kabinettschef" und wünschte ihm "für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg".

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