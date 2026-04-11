Wirbel um Reiseliste: Meghan streicht Termin für Australien-Tour

Harry und Meghan packen die Koffer für ihre große Australien-Tour. Ihr PR-Chef hat nun den offiziellen Reiseplan veröffentlicht, der einige Überraschungen bereithält. Während die Fans gespannt auf Details warteten, sorgt das Verschwinden eines bereits bestätigten Termins für reichlich Spekulationen.

Die Reise von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) startet am Montag. Liam Maguire, der neue PR-Chef des Paares, gab bekannt, dass die Route über Melbourne, Canberra und Sydney führt. Besonders wichtig für die Kritiker vor Ort: Die australischen Steuerzahler müssen nicht für die Kosten aufkommen, da das Paar den Trip komplett aus eigener Tasche finanziert.

Harry und Meghan in Jordanien © Getty

Fokus auf mentale Gesundheit

Der Herzog von Sussex wird als Keynote-Speaker beim "InterEdge Psychosocial Safety Summit" auftreten, um über psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu sprechen. Auf dem Programm stehen zudem Besuche in einem Kinderkrankenhaus und eine Veranstaltung von "Invictus Australia2 im Hafen von Sydney. Während Harry Sport-Events in Melbourne und Sydney besucht, wird sich Meghan allein für ein Frauenhaus für Obdachlose engagieren.

Kinder bleiben in den USA

Wer auf aktuelle Fotos von Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) gehofft hat, wird enttäuscht. Die Kinder bleiben zu Hause in Montecito. Auch öffentliche Auftritte, wie man sie von klassischen Royals kennt, wird es aufgrund der hohen Sicherheitskosten nicht geben. Maguire fügte dem Presseschreiben extra einen FAQ-Bereich hinzu, um neugierige Reporterfragen direkt im Vorfeld abzufangen.

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Rätsel um Meghans Geheim-Termin

Ein Detail sorgt jedoch für Stirnrunzeln: Meghans geplanter Besuch in einem Luxus-Retreat für "starke Frauen" fehlt komplett auf der offiziellen Liste. Obwohl sie dort für eine Fragerunde des Podcasts "Her Best Life" gebucht ist, taucht dieser Termin im PR-Schreiben nicht auf. Branchenkenner vermuten dahinter eine bewusste Trennung zwischen offiziellen Verpflichtungen und den kommerziellen Lifestyle-Deals der Herzogin. Die Tour markiert somit einen weiteren Schritt in ihrer neuen, unabhängigen Strategie.