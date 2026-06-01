Eigene Hundebetten und Riesen-Bad: So exklusiv fliegen Harry und Meghan

Wenn Prinz Harry und Herzogin Meghan verreisen, fehlt es nicht an Komfort: Das Paar nutzt für internationale Flüge einen luxuriösen Privatjet mit spektakulären Extras.

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Für ihre internationalen Flüge setzen der 41-jährige Prinz Harry und die 44-jährige Herzogin Meghan laut Berichten des britischen Magazins "Hello" regelmäßig auf eine geräumige Cessna-Maschine mit zwölf Sitzplätzen. Der Jet ist speziell auf maximalen Komfort ausgelegt. An Bord befinden sich unter anderem schnelles WLAN, eine dimmbare LED-Beleuchtung sowie mehrere praktische Arbeitsbereiche.

Komfort für Herzogin Meghan

© Getty

Besonders für die Herzogin ist diese Ausstattung unterwegs praktisch, um an ihren Projekten und dem eigenen Lifestyle-Label "As Ever" zu arbeiten. Doch nicht nur die Sussexes selbst reisen äußerst bequem. Auch die mitreisenden Familienhunde haben im Flugzeug reichlich Platz. Auf Aufnahmen waren sogar eigens aufgestellte Hundebetten zu sehen, während das Paar und Meghans Mutter Doria Ragland in gemütlichen Sitzbereichen entspannten.

Prinz Harry gibt Einblicke

Einen seltenen Einblick in das Innere der Maschine bekamen Fans bereits im Jahr 2022 durch die Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan". Ein besonders auffälliges Detail des Flugzeugs ist das Badezimmer. Dieses bietet so viel Platz, dass man sich während des Fluges problemlos umziehen kann – ein außergewöhnlicher Luxus für einen Privatjet.

Jet im Millionenwert

Cessna Citation © Getty Images

Der Marktwert dieses luxuriösen Flugzeugs wird vom Dienstleister "Liberty Jet" auf rund 7,4 Millionen US-Dollar geschätzt, was umgerechnet etwa 6,5 Millionen Euro entspricht. Ob das royale Paar den Jet fest besitzt oder ihn für seine Reisen lediglich chartert, ist allerdings bislang nicht bekannt. Der exklusive Reisestil bleibt in jedem Fall ein echter Hingucker.