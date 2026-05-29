Luxus-Yacht auf Staatskosten: Beatrix spart dank 1-Euro-Trick!

Eine haarscharfe Budgetkalkulation des niederländischen Königshauses sorgt für Erstaunen: Wegen einer Differenz von nur einem einzigen Euro entgeht Prinzessin Beatrix der Pflicht, die Instandhaltung ihrer privaten Prachtyacht selbst zu finanzieren.

Die laufende Instandhaltung des privaten Prunkschiffes „De Groene Draeck“ von Prinzessin Beatrix der Niederlande tangiert die Belastbarkeit der dortigen staatlichen Kassen in bemerkenswertem Ausmaß. Wie das niederländische Wirtschaftsportal „RTL Z“ unter expliziter Berufung auf den jüngst publizierten Jahresbericht des Königshauses vermeldet, summierten sich die Aufwendungen für die königliche Yacht im Fünfjahreszeitraum von 2021 bis 2025 auf insgesamt 434.999 Euro.

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Diese fiskalische Punktlandung birgt erhebliche Brisanz: Die Endsumme blieb um exakt einen einzigen Euro unter der gesetzlich verankerten Obergrenze von 435.000 Euro – jener Barriere, ab welcher die vormalige Monarchin den laufenden Unterhalt des Schiffes vollständig aus eigener Tasche hätte bestreiten müssen.

Die Museums-Ausrede

Seitens des niederländischen Informationsdienstes der Regierung (RVD) wird der immense finanzielle Aufwand mit dem außergewöhnlichen, musealen Charakter des fünfzehn Meter langen Seglers rechtfertigt. Das geschichtsträchtige Schiff erfordert demnach hochgradig spezialisierte Fachkenntnisse, die auf dem freien Markt entsprechend zu Buche schlagen. Gegenüber „RTL Z“ verlautbarte die Behörde hierzu im O-Ton: Die Wartung ist spezialisiert und für ein solch klassisches Schiff marktüblich.

Kritische Stimmen, die hinter der exakten Einhaltung des Fünfjahresplans eine künstliche Schonung der Staatsbilanz vermuten, weist der Regierungsdienst indes entschieden zurück. Dass das veranschlagte Budget fast auf den Heller genau ausgeschöpft wurde, sei das Resultat einer akribischen und vorausschauenden Kalkulation. Es habe keinerlei Verschleppungen oder Verzögerungen bei notwendigen Werftarbeiten gegeben, um das Zahlenwerk kosmetisch zu beeinflussen. Zur präzisen Steuerung der staatlichen Gelder betonte das Amt dezidiert: Es wird darauf geachtet, den Gesamtbetrag von 435.000 Euro pro Fünfjahreszeitraum nicht zu überschreiten.

Die „De Groene Draeck“ ist tief in der Biografie der Prinzessin verwurzelt: Die Regierung verpflichtete sich bereits anlässlich des 18. Geburtstages der damaligen Thronfolgerin zur Übernahme der laufenden Kosten. Gleichwohl verweist die Chronik darauf, dass Beatrix bei umfassenden Generalüberholungen in der Vergangenheit die substanziellen Beträge durchaus eigenständig liquidiert hat.