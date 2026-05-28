Royal-Haus: Alle Spuren von Harry & Meghan verschwinden

Das sorgt für Gesprächsstoff: Die britischen Royals bauen das berühmte Frogmore Cottage um und entfernen damit wohl jeden Hinweis auf Prinz Harry und Meghan.

Im britischen Königshaus wird gründlich aufgeräumt. Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1801, das einst das Zuhause von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) war, soll grundlegend verändert werden.

Geplant ist, das Anwesen wieder in zwei separate Wohneinheiten aufzuteilen. Vor dem Einzug des Paares entsprach dies dem ursprünglichen Zustand, bevor es für die Sussexes zu einem luxuriösen Einfamilienhaus mit rund zehn Schlafzimmern zusammengelegen wurde. Derzeit prüfen Gutachter die bauliche Machbarkeit dieser erneuten Teilung. Ein Insider erklärte laut "The Sun": „Vielleicht findet jemand innerhalb des königlichen Haushalts Gefallen daran, wenn man alle Spuren von Harry und Meghan beseitigt.“

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Beseitigung von Luxus-Umbauten

Für die damaligen Arbeiten flossen rund 2,4 Millionen Pfund aus dem Sovereign Grant, einer Art staatlichem Zuschuss für das Königshaus. Prinz Harry zahlte diese Summe im September 2020 vollständig zurück. Zu den Extras gehört unter anderem ein schallisoliertes Yoga-Studio mit schwebendem Boden, das nun ebenfalls weichen muss. Seit etwa drei Jahren steht das geschichtsträchtige Frogmore Cottage weitgehend leer. König Charles hatte das Paar im Frühjahr 2023 zur Räumung aufgefordert, als Harry seine Memoiren „Spare“ veröffentlichte, in denen er Streitigkeiten mit Familienmitgliedern thematisierte.

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Neues Leben in Kalifornien

Harry und Meghan leben heute mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (4) in einer 14-Millionen-Dollar-Villa im kalifornischen Montecito. Das dortige Anwesen verfügt über einen Pool, einen Tennisplatz, einen Rosengarten und ein Gästehaus.