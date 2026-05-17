Privates Foto auf Instagram: Herzogin Meghan teilt rührenden Moment mit Lilibet

Herzogin Meghan gewährt auf Instagram einen sehr privaten Einblick in ihren Alltag mit Tochter Lilibet. Das neue Foto zeigt einen ganz normalen Moment vor einer wichtigen Auslandsreise.

Für die 44-Jährige Ehefrau von Prinz Harry steht eine wichtige Reise nach Genf an, wo sie an der Einweihung einer Gedenkstätte gegen Online-Schäden teilnimmt. Kurz vor diesem offiziellen Termin teilte Herzogin Meghan jedoch noch einen ganz privaten Schnappschuss mit ihrer Community. Auf dem Bild ist sie in einem rosafarbenen Outfit in ihrem begehbaren Kleiderschrank zu sehen, während Tochter Lilibet zu ihren Füßen sitzt und ihr aufmerksam zusieht. Das Foto kommentierte sie liebevoll mit den Worten „Mamas kleine Helferin“.

Alltag im Hause Sussex

Dieser beiläufige Moment zeigt, wie sehr die Vierjährige bereits in den Alltag ihrer Mutter eingebunden ist. Gemeinsam mit Prinz Harry und den zwei Kindern Archie und Lilibet lebt die Familie seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 in Südkalifornien. Erst vor Kurzem feierten sie die Geburtstage der Kinder bei einem gemeinsamen Familienausflug im Disneyland in Anaheim.

Wunsch nach Normalität

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Obwohl ihre Situation einzigartig ist, betont Herzogin Meghan immer wieder ihren Wunsch nach einem ganz normalen Familienleben. In einem früheren Interview gab sie tiefere Einblicke in diesen Lebensstil: „Wenn man uns erst einmal kennt, möchte man wohl, dass wir als Eltern und für unsere Kinder dieselbe Normalität haben wie alle anderen auch, so einzigartig unsere Situation auch sein mag“. Das ungezwungene Ankleide-Foto vor dem Spiegel spiegelt genau diese Einstellung wider.