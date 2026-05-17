Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Daniel Küblböck Aida
© Getty Images

Heftig

Daniel Küblböcks letzte Tage: Neue Details über Mobbing & Versagen der Crew

17.05.26, 13:59
Teilen

Am 9. September 2018 sprang DSDS-Legende Daniel Küblböck von der „Aida Luna“ in die eisigen Fluten vor Neufundland. Eine Leiche wurde nie gefunden, der Musiker wurde längst für tot erklärt. 

Das Verschwinden von Daniel Küblböck wirft bis heute quälende Fragen auf. Hätte das Drama verhindert werden können? Zeugenaussagen von Mitreisenden legen nahe, dass der psychische Ausnahmezustand des Sängers der Schiffsbesatzung Tage vor dem Sturz bekannt war.

Küblböck
© Getty Images

Mehr zum Thema

Gruselige Szenen an der Verbindungstür

Sebastian K., der auf der verhängnisvollen Reise der  Kabinen-Nachbar  des quirligen Bayern war, schilderte gegenüber Bild beängstigende Szenen. Nur eine Verbindungstür trennte ihn von Küblböck, als dieser am 4. September 2018 gegen 23:15 Uhr plötzlich völlig die Kontrolle verlor. Der Sänger randalierte, schrie und schlug heftig gegen die Tür „Das Ganze zog sich fast eine Stunde lang hin. Das war ziemlich gruselig“, so der geschockte Passagier, der die Ausraster sogar mit dem Handy filmte.

Daniel Küblböck
© APA/AFP/dpa/ROLF VENNENBERND

Crew wiegelte Beschwerden ab

Als sich Sebastian K. bei der Aida-Crew über den desorientierten und verwirrten Zustand seines Nachbarn beschwerte, passierte laut seinen Angaben etwas Unfassbares: Die Mitarbeiter blockierten. Man habe ihn aktiv davon abgehalten, den Vorfall zur Anzeige zu bringen – mit einer verstörenden Begründung:

  • Promi-Status: „Der Mann ist ein Prominenter.“
  • Umsatz im Fokus: Er sei „einer unserer bestzahlenden Getränkekunden“.
  • Die Konsequenz: Küblböck wurde lediglich in eine Notfallkabine verlegt, anstatt ihn – wie von K. gefordert – beim nächsten Landgang am 7. September zum eigenen Schutz von Bord zu bringen.

Daniel Küblböck Aida
© Getty Images

Mobbing in der Karaoke-Bar

Die Atmosphäre auf der „Aida Luna“ war für den angeschlagenen Musiker ohnehin toxisch. Berichte von Mitreisenden zeichnen ein trauriges Bild: In einer Karaoke-Bar wurde der einstige RTL-Publikumsliebling von anderen Gästen übel gemobbt und mit Buh-Rufen attackiert, nachdem er sich angeblich „aggressiv und seltsam“ verhalten hatte.

Daniel Küblböck vermisst
© Instagram/Rosa Luxemburg

Vater bestätigt Krankheit

Dass Daniel Küblböck schwer krank war, bestätigte sein Vater bereits kurz nach der Tragödie im Jahr 2018. Er hatte im Vorfeld sogar versucht, die verhängnisvolle Kreuzfahrt seines Sohnes zu verhindern – vergeblich. Am 9. September endete die Reise für den 33-Jährigen in einer Tragödie. Videoaufnahmen, die unter Verschluss bei der Staatsanwaltschaft Passau liegen, belegen den Sprung von der Reling. Die Frage, warum niemand die Notbremse zog, bleibt jedoch ein ewiges und bitteres Rätsel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen