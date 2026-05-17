Daniel Küblböcks letzte Tage: Neue Details über Mobbing & Versagen der Crew

Am 9. September 2018 sprang DSDS-Legende Daniel Küblböck von der „Aida Luna“ in die eisigen Fluten vor Neufundland. Eine Leiche wurde nie gefunden, der Musiker wurde längst für tot erklärt.

Das Verschwinden von Daniel Küblböck wirft bis heute quälende Fragen auf. Hätte das Drama verhindert werden können? Zeugenaussagen von Mitreisenden legen nahe, dass der psychische Ausnahmezustand des Sängers der Schiffsbesatzung Tage vor dem Sturz bekannt war.

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Gruselige Szenen an der Verbindungstür

Sebastian K., der auf der verhängnisvollen Reise der Kabinen-Nachbar des quirligen Bayern war, schilderte gegenüber Bild beängstigende Szenen. Nur eine Verbindungstür trennte ihn von Küblböck, als dieser am 4. September 2018 gegen 23:15 Uhr plötzlich völlig die Kontrolle verlor. Der Sänger randalierte, schrie und schlug heftig gegen die Tür „Das Ganze zog sich fast eine Stunde lang hin. Das war ziemlich gruselig“, so der geschockte Passagier, der die Ausraster sogar mit dem Handy filmte.

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Crew wiegelte Beschwerden ab

Als sich Sebastian K. bei der Aida-Crew über den desorientierten und verwirrten Zustand seines Nachbarn beschwerte, passierte laut seinen Angaben etwas Unfassbares: Die Mitarbeiter blockierten. Man habe ihn aktiv davon abgehalten, den Vorfall zur Anzeige zu bringen – mit einer verstörenden Begründung:

Promi-Statu s: „Der Mann ist ein Prominenter.“

s: „Der Mann ist ein Prominenter.“ Umsatz im Fokus : Er sei „einer unserer bestzahlenden Getränkekunden“.

: Er sei „einer unserer bestzahlenden Getränkekunden“. Die Konsequenz: Küblböck wurde lediglich in eine Notfallkabine verlegt, anstatt ihn – wie von K. gefordert – beim nächsten Landgang am 7. September zum eigenen Schutz von Bord zu bringen.

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Mobbing in der Karaoke-Bar

Die Atmosphäre auf der „Aida Luna“ war für den angeschlagenen Musiker ohnehin toxisch. Berichte von Mitreisenden zeichnen ein trauriges Bild: In einer Karaoke-Bar wurde der einstige RTL-Publikumsliebling von anderen Gästen übel gemobbt und mit Buh-Rufen attackiert, nachdem er sich angeblich „aggressiv und seltsam“ verhalten hatte.

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Vater bestätigt Krankheit

Dass Daniel Küblböck schwer krank war, bestätigte sein Vater bereits kurz nach der Tragödie im Jahr 2018. Er hatte im Vorfeld sogar versucht, die verhängnisvolle Kreuzfahrt seines Sohnes zu verhindern – vergeblich. Am 9. September endete die Reise für den 33-Jährigen in einer Tragödie. Videoaufnahmen, die unter Verschluss bei der Staatsanwaltschaft Passau liegen, belegen den Sprung von der Reling. Die Frage, warum niemand die Notbremse zog, bleibt jedoch ein ewiges und bitteres Rätsel.