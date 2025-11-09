Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Daniel Küblböck
© APA/AFP/dpa/ROLF VENNENBERND

Heftig

Daniel Küblböck: Plötzliches Lebenszeichen auf seiner Insta-Seite lässt Fans hoffen

09.11.25, 17:53
Teilen

Fans können es kaum glauben - es gibt ein Lebenszeichen ihres Idols. 

Fans haben ihr Idol  Daniel Küblböck  noch nicht aufgegeben! Obwohl der Sänger 2018 von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungen sein soll. Von der "AIDAluna" vor der Küste Neufundlands.

Mehr zum Thema

Daniel Küblböck

Finalisten vom RTL-Wettbewerb "Deutschland sucht den Superstar", Alexander Klaws, Juliette Schoppmann, und Daniel Küblböck.

© Getty Images

Lesen Sie auch

Bald nach dem "Mann über Bord"-Notruf startete eine riesige Suchaktion, bis der "DSDS"-Star am 9. September 2018 mit 33 Jahren für tot erklärt wurde. Fans hofften auf ein Wunder, wollten nicht wahrhaben, dass Küblböck wirklich nicht mehr da sei.

Wieder aufgetaucht?

2024 behaupten Medien, dass Küblböck wieder aufgetaucht sei. Doch kann es wirklich sein, dass er noch lebt und unter einer neuen Identität in Grönland lebt? Die vermeintlichen "Beweise" reißen jedenfalls nicht ab, immer wieder wird berichtet, dass er gesehen worden sei. Ein Bild soll es geben, das Küblböck als Frau zeigt, in Grönland friedlich und glücklich lebend.

Daniel Küblböck

Küblböck bei "Let's Dance" mit O. Mabuse im Jahr 2015.

© Getty Images

Mysteriöses Posting

Doch nun gibt es ein anderes Beweismittel für sein mögliches Überleben. Seine Seite, die zuletzt den Namen Lana Kaiser trug (Daniel wollte eine weibliche Geschlechtsidentität anstreben) ist wieder aktiv! Story, Postings, alles da. Fans schöpfen Hoffnung: "Ich hoffe das er oder vielmehr sie irgendwo da draussen nun Ihr Leben so leben kann wie es für Sie richtig ist und hoffe somit natürlich auch das Sie "nur" verschwunden ist und es nie irgendwo eine Leiche zu finden gibt. Falls du das hier lesen solltest...du bist gut so wie du bist", schreibt ein Fan.

Wird sehr vermisst

Doch was hat es mit der Aktivität auf sich? Die Seite ist mittlerweile eine Fanseite: "Das ist schön, dass Lana diese Seite gewidmet wurde ich vermisse sie sehr! Im ersten Moment dachte ich gestern bei der Story es wäre ein Lebenszeichen", so ein anderer Bewunderer.

Für Fans gemacht

Die Seite ist lediglich eine Fanseite, die eine Freundin betreiben soll. Trotzdem spendet sie seinen zahlreichen Fans viel Trost! Denn für viele ist der Sänger noch lange nicht vergessen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden