Fans können es kaum glauben - es gibt ein Lebenszeichen ihres Idols.

Fans haben ihr Idol Daniel Küblböck noch nicht aufgegeben! Obwohl der Sänger 2018 von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungen sein soll. Von der "AIDAluna" vor der Küste Neufundlands.

Finalisten vom RTL-Wettbewerb "Deutschland sucht den Superstar", Alexander Klaws, Juliette Schoppmann, und Daniel Küblböck. © Getty Images

Bald nach dem "Mann über Bord"-Notruf startete eine riesige Suchaktion, bis der "DSDS"-Star am 9. September 2018 mit 33 Jahren für tot erklärt wurde. Fans hofften auf ein Wunder, wollten nicht wahrhaben, dass Küblböck wirklich nicht mehr da sei.

Wieder aufgetaucht?

2024 behaupten Medien, dass Küblböck wieder aufgetaucht sei. Doch kann es wirklich sein, dass er noch lebt und unter einer neuen Identität in Grönland lebt? Die vermeintlichen "Beweise" reißen jedenfalls nicht ab, immer wieder wird berichtet, dass er gesehen worden sei. Ein Bild soll es geben, das Küblböck als Frau zeigt, in Grönland friedlich und glücklich lebend.

Küblböck bei "Let's Dance" mit O. Mabuse im Jahr 2015. © Getty Images

Mysteriöses Posting

Doch nun gibt es ein anderes Beweismittel für sein mögliches Überleben. Seine Seite, die zuletzt den Namen Lana Kaiser trug (Daniel wollte eine weibliche Geschlechtsidentität anstreben) ist wieder aktiv! Story, Postings, alles da. Fans schöpfen Hoffnung: "Ich hoffe das er oder vielmehr sie irgendwo da draussen nun Ihr Leben so leben kann wie es für Sie richtig ist und hoffe somit natürlich auch das Sie "nur" verschwunden ist und es nie irgendwo eine Leiche zu finden gibt. Falls du das hier lesen solltest...du bist gut so wie du bist", schreibt ein Fan.

Wird sehr vermisst

Doch was hat es mit der Aktivität auf sich? Die Seite ist mittlerweile eine Fanseite: "Das ist schön, dass Lana diese Seite gewidmet wurde ich vermisse sie sehr! Im ersten Moment dachte ich gestern bei der Story es wäre ein Lebenszeichen", so ein anderer Bewunderer.

Für Fans gemacht

Die Seite ist lediglich eine Fanseite, die eine Freundin betreiben soll. Trotzdem spendet sie seinen zahlreichen Fans viel Trost! Denn für viele ist der Sänger noch lange nicht vergessen.