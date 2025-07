Daniel Küblböck: Untergetaucht? Am Leben? Jetzt werden letzte Beweise enthüllt

Die Fans haben ihr Idol nicht vergessen!

Auch Jahre danach haftet diesem tragischen Ereignis etwas Mysteriöses an: Sänger Daniel Küblböck soll 2018 von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungen sein; von der "AIDAluna" vor der Küste Neufundlands.

Eine riesige Suchaktion startete, bis der "DSDS"-Star am 9. September 2018 mit 33 Jahren für tot erklärt wurde. Doch: Immer wieder behaupten Medien, dass Küblböck wieder aufgetaucht sei, als Frau in Grönland lebe.

Im Internet kursiert ein Foto, das eine Frau mit braunen Haaren, Daunenjacke und Jeansrock zeigt. Ihr Name sei Lana. Das war auch das Synonym unter dem Küblböck einst auf Instagram agierte. Handfeste Beweise gibt es jedoch keine dafür, dass diese Frau Daniel sein könnte. Fans wollen aber dennoch an dem Glauben festhalten, dass ihr Liebling noch lebt. Auch sein Vater und seine Großmutter war damals der festen Überzeugung, dass er nicht gestorben ist.

Nun soll Licht ins Dunkel kommen. In einer brandneuen ARD-Doku wird dem Leben des Entertainers in allen Aspekten nachgespürt. In einer Programm-Mitteilung heißt es: "Die Serie taucht ein in die Welt eines Menschen, der selbstbewusst queer auftrat, gesellschaftliche Grenzen sprengte und bis heute Mut macht." Die erste Folge läuft am 27. August um 23:50 Uhr im Ersten und am 28. August werden zwei weitere Folgen ab 22:45 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Auf Joyn kann die jeweilige Episode im Livestream angesehen werden.