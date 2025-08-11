Daniel Küblböck: Alkohol-Probleme und Gewalt schuld an Unglück

Neue Doku enthüllt tragische Details aus seiner Kindheit und über seine lezten Wochen.

Noch immer kursieren zahlreiche Gerüchte und Annahmen darüber, wie es zum Schiffsunglück um Sänger Daniel Küblböck kam. Er soll 2018 von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungen sein; von der "AIDAluna" vor der Küste Neufundlands.

Mehr zum Thema

Doch was sind die Hintergründe, die dazu führten? Eine neue Doku, die Ende August zu sehen ist, gibt Einblick in das schwierige Leben des Stars. So sei seine Kindheit nicht glücklich gewesen. Seine Mutter sei ihm gegenüber gewalttätig gewesen, habe ihn gewürgt und nicht nur einmal gesagt, dass er ein Nichts sei und auch nichts aus ihm werden würde.

© Instagram

Anerkennung sei darum ein großes Thema in Daniels Leben gewesen, so seine Jugendbetreuerin Birgit Rudlof und Ex-Freund Robin Gasser in der Doku. "Ich würde nicht sagen, dass er eine Familie hatte, weil er war eben auch viel alleine", so Gasser. das Verhältnis zum Vater sei besser gewesen, aber auch nicht innig.

Umzug war nicht gut

Als Küblböck wenige Jahre vor dem Unglück für eine Schauspielausbildung nach Berlin zog, ging es bergab mit ihm, so Olivia Jones, die ihn gut kannte: "Ich glaube auch, dass ihm Berlin nicht so gutgetan hat"

© Instagram/Rosa Luxemburg

Alk und Hormone

Er habe zudem ein grobes Alkoholproblem entwickelt, wie es n der ARD-Doku heißt und, so Jones: "Ich habe gehört, dass Daniel sich unkontrolliert Hormone geben lassen hat, ohne ärztliches Knowhow". Küblböck soll vorgehabt haben, eine Frau zu werden, befand sich mitten in der Umwandlungsphase, als das Unglück passierte.

Das ist die Doku

"Die Serie taucht ein in die Welt eines Menschen, der selbstbewusst queer auftrat, gesellschaftliche Grenzen sprengte und bis heute Mut macht." Die erste Folge läuft am 27. August um 23:50 Uhr im Ersten und am 28. August werden zwei weitere Folgen ab 22:45 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Auf Joyn kann die jeweilige Episode im Livestream angesehen werden.