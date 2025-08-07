Daniel Küblböck: Das waren seine letzten Worte

DSDS-Stars sprang von einem Kreuzfahrtschiff. Kurz zuvor schickte er seinem Ex-Freund eine letzte Nachricht.

Auch Jahre danach haftet diesem tragischen Ereignis, sitzt der Schock bei seinen Fans noch tief: Sänger Daniel Küblböck soll 2018 von Bord des Kreuzfahrtschiffs „AIDAluna“ vor der Küste Neufundlands (Kanada) gesprungen sein. Eine riesige Suchaktion startete, bis der "DSDS"-Star am 9. September 2018 mit 33 Jahren für tot erklärt wurde.

Ende August erscheint nun in der ARD eine neue Doku mit dem Titel: „Küblböck-Story – eure Lana Kaiser“. Dabei wird auch die letzte Sprachnachricht des Sängers kurz vor seinem Verschwinden enthüllt.

© Instagram

In der Nachricht an Ex-Freund Manuel Pilz spricht Küblböck über Unbehagen auf dem Schiff. „Hallo Manni, ich bins, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte“, so der Sänger. „Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück. Alles klar, machs gut, ciao.“Kurz danach sprang Küblböck vermutlich von Bord.