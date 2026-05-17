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Ludwig, Babler, Meinl-Reisinger
© Instagram (oe24 Montage)

Finale

So feierten Polit-Promis das ESC-Finale

17.05.26, 13:30
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Auch heimische Polit-Promis mischten sich am Samstag unter das ESC-Partyvolk. 

Wenig überraschend zog der ESC auch heimische Polit-Größen in die Wiener Stadthalle. Darunter etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) mit Ehefrau Karin Blum. Das Staatsoberhaupt ging allerdings bereits relativ früh wieder nach Hause. 

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) war beim Finale am Samstag dabei, zeigte sich erfreut und euphorisch über die gute Stimmung in der Halle. 

 


 

Bablers Regierungskollegin, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), war mit zwei Amtskollegen vor Ort. Sie wurde von der finnischen Außenministerin Elina Valtonen und dem Außenminister von Luxemburg, Xavier Bettel, begleitet. Zu Cosmós Tanzschein gab es auch eine Tanzeinlage der NEOS-Chefin. Im Vergleich zu der ersten "Tanzprobe" vor knapp einer Woche war die "Performance" diesmal sattelfest. 

So feierten Polit-Promis das ESC-Finale
© Instagram / beate_meinl_reisinger

Video zum Thema: Meinl-Reisinger macht den Tanzschein-Tanz

Und auch die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) ließ sich das Event nicht entgehen. Die Grande Dame der Roten kam sogar modisch passend zum ESC in einer Glitzer-Hose. 

So feierten Polit-Promis den ESC

  • Grüne bei Public Viewing 1/9
    Vizekanzler Babler mit Frau Karin
  • Grüne bei Public Viewing 2/9
    Wiens Bürgermeister
  • Grüne bei Public Viewing 3/9
    Ludwig mit Babler
  • Grüne bei Public Viewing 4/9
    Meinl-Reisinger mit Amtskollegen
  • Grüne bei Public Viewing 5/9
    Tanzeinlage von Meinl-Reisinger
  • Grüne bei Public Viewing 6/9
    Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ)
  • Grüne bei Public Viewing 7/9
    Bundespräsident Van der Bellen und Ehefrau Doris Schmidauer
  • Grüne bei Public Viewing 8/9
    VdB backstage
  • Grüne bei Public Viewing 9/9
    Grüne bei Public Viewing

© Instagram / andi_babler

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) war mit Frau Karin Blum beim ESC.

© Instagram / michaelludwig_official

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig freute sich über die gute Stimmung in der Stadthalle.

© Instagram / michaelludwig_official

Auch ein kurzer Austausch mit SPÖ-Chef Babler stand für Ludwig am Programm.

© Instagram / beate_meinl_reisinger

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger war mit dem Außenminister von Luxemburg, Xavier Bettel, und der finnischen Außenministerin Elina Valtonen beim ESC.

© Instagram / beate_meinl_reisinger

Von der Außenministerin gab es im Glitzer-Top auch eine "Tanzschein"-Einlage.

© Facebook / Doris Bures

Die dritte Nationalratspräsidentin war beim Song Contest in Glitzer-Hose.

© Instagram / vanderbellen

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen war mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer beim ESC.

© Instagram / vanderbellen

Van der Bellen war auch Backstage unterwegs, traf etwa die Moderatoren Andi Knoll, Olli Schulz und Jan Böhmermann.

© Instagram / lgewessler

Grünen-Chefin Leonore Gewssler und Grünen-Vize-Klubobfrau Sigrid Maurer fieberten beim Public Viewing mit.

Von der ÖVP, allerdings nicht in der ersten Reihe der Ehrenloge, waren unter anderem Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sowie Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zugegen. 

Zehetner, Eibinger-Miedl
© Instagram / elisabethzehetner

Als Vertreter der Grünen war Ex-Vizekanzler Werner Kogler angemeldet, er postete allerdings bisher noch keine Bilder auf Instagram. Grünen-Chefin Leonore Gewessler und Grünen-Vize-Klubchefin Sigrid Maurer waren allerdings - trotz Regenwetter - bei einem Public Viewing. 

Auch die Klubchefs von SPÖ und NEOS, Philip Kucher und Yannick Shetty, waren auf der Zuschauertribüne beim Finale. Eine weitere Wien-Vertreterin war etwa Vizebürgermeisterin Barbara Novak.

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