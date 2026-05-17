Liebes-Aus bei ESC-Star Cesar Sampson?

Gerüchten zufolge soll die Ehe des Popstars in Trümmern liegen.

Was ist los bei Cesar Sampson und seiner Frau Frederika? Wenn man sich die Instagram-Profile der Sängers und des Models ansieht fällt sofort eines auf - alle gemeinsamen Fotos des Paares wurden gelöscht. In der Society wird bereits seit einiger Zeit über Ehe-Probleme getuschelt, offiziell wurde aber nichts bestätigt. Bis jetzt. Das Löschen der gemeinsamen Fotos wird aus dem Umfeld Sampsons als eindeutiges Indiz für das Ehe-Aus gewertet.

Cesar Sampson mit Ehefrau Frederica und Sohn Dion © Tischler

Dabei haben sich Cesar und die bildhübsche Frederika erst vor etwas mehr als drei Jahren das Ja-Wort gegeben. Im Sommer 2024 kam dann ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Jetzt scheint das Liebes-Glück verflogen und das Paar will getrennte Wege gehen. Auf Instagram sind nur mehr Fotos ohne Partner zu sehen, bzw. Cesar mit seinem kleinen Sohn und Frederika ebenso - aber nicht gemeinsam.

Cesar Sampson © Getty

Sampson stand in letzter Zeit unter enormen Druck und war eine der treibenden Kräfte beim Song Contest. Am Samstag trat er beim großen Finale auf und interpretierte Billy Joels Welthit "Vienna".