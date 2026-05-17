Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Frederika Kurtulikova ist in der 35. Schwangerschaftswoche und strahlt mit César Sampson um die Wette
© Rene Brunhölzl

Alle Fotos gelöscht

Liebes-Aus bei ESC-Star Cesar Sampson?

17.05.26, 13:13
Teilen

Gerüchten zufolge soll die Ehe des Popstars in Trümmern liegen.

Was ist los bei Cesar Sampson und seiner Frau Frederika? Wenn man sich die Instagram-Profile der Sängers und des Models ansieht fällt sofort eines auf - alle gemeinsamen Fotos des Paares wurden gelöscht. In der Society wird bereits seit einiger Zeit über Ehe-Probleme getuschelt, offiziell wurde aber nichts bestätigt. Bis jetzt. Das Löschen der gemeinsamen Fotos wird aus dem Umfeld Sampsons als eindeutiges Indiz für das Ehe-Aus gewertet.

Cesar Sampson mit Ehefrau Frederica und Sohn Dion

Cesar Sampson mit Ehefrau Frederica und Sohn Dion 

© Tischler

Dabei haben sich Cesar und die bildhübsche Frederika erst vor etwas mehr als drei Jahren das Ja-Wort gegeben. Im Sommer 2024 kam dann ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Jetzt scheint das Liebes-Glück verflogen und das Paar will getrennte Wege gehen. Auf Instagram sind nur mehr Fotos ohne Partner zu sehen, bzw. Cesar mit seinem kleinen Sohn und Frederika ebenso - aber nicht gemeinsam.

Cesar Sampson

Cesar Sampson

© Getty

Sampson stand in letzter Zeit unter enormen Druck und war eine der treibenden Kräfte beim Song Contest. Am Samstag trat er beim großen Finale auf und interpretierte Billy Joels Welthit "Vienna".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen