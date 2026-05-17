ESC-Shows: SO hoch sind die geheimen Gagen von Swarovski & Ostrowski

Das Moderations-Duo hat wurde für den Einsatz beim Song Contest gut entlöhnt.

Die ESC-Shows sind vorbei, Victoria Swarovski und Michael Ostrowski haben durch drei Abende geführt, gesungen, moderiert und getanzt. Ein Millionenpublikum sah ihnen dabei zu. Doch was verdient man für solche Einsätze?

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. © APA/GEORG HOCHMUTH

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Es ist ein gut gehütetes Geheimnis , das Stillschweigen darüber ist vertraglich genau festgelegt. Details sollen nicht nach außen dringen. Und doch kann recht konkret gesagt werden, was die beiden verdient haben.

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Eigene Finanzen wichtig

Vor dem ESC betonte Swarovski in der Show "Willkommen Österreich", wie wichtig ihre finanzielle Eigenständigkeit sei, trotz der Vermögenswerte ihrer Familie. Das heißt, dass sie sich Projekte genau ansieht und verhandelt.

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"Let's Dance"-Gage

Vici Swarovski ist eine gefragte Moderatorin im deutschsprachigen Raum - bereits seit 2018 moderiert sie den RTL-Dauerbrenner "Let's Dance" Für die Show, die sich über einige Monate zieht, soll sie mittlerweile um die 300.000 Euro bekommen. Etwas weniger, laut Schätzungen einiger deutscher Medien als ihr Moderations-Partner Daniel Hartwich. Sylvie Meis, die vor Swarovski mit ihm moderierte, soll um die 200.000 Euro gecasht haben.

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Vici weit vor Michael

Beim ESC ist die Aufteilung eine andere: Da liegt Vici Swarovski vorne, um mehrere Zehntausend Euro vor ihrem männlichen Moderationspartner, wie von mehreren Seiten aus dem Umfeld der Produktion zu hören ist. Demnach soll eine Gage um die bis zu 120.000 Euro für Victoria Swarovski durchaus realistisch sein, alles inklusive versteht sich. Ostrowski wird mit etwa 80.000 bis 100.000 Euro eingeschätzt. Für internationale Produktionen mit diesen Zuseherzahlen sind das Summen, wie sie immer weider bezahlt werden.

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Viel Geld für wenig Arbeit?

Neben den drei Finalshows kamen noch

kamen noch viele Probendurchläufe

Textlernen



Performances einstudieren und

einstudieren und Lieder aufnehmen sowie

aufnehmen sowie Foto- und Interviewmarathons dazu.

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Sender schweigt

Sowohl Swarovski als auch Ostrowski waren das Aushängeschild der Veranstaltung und mussten sich für einige Wochen exklusiv nur diesem Projekt widmen. Auch das wird gut entlohnt. der ORF äußert sich - wie andere TV-Sender auch - nicht öffentlich zu Gagen.