Liebes-Finale beim ESC: Mark Mateschitz jubelt für Swarovski

Victorias Liebster wurde gestern schon bei Plachutta in Wien gesichtet, oe24 berichtete. Auch heute soll er gemeinsam mit Swarovskis Familie im Publikum mitfiebern.

Die Liebes-Show im Geheimen, der Jubel in der Öffentlichkeit. Victoria Swarovski (32) freut sich über emotionalen Support ihrer Liebsten. Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz wurde gestern Abend bereits bei Plachutta am Hohen Markt gemeinsam mit Vicis Schwester gesichtet.

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Heute im großen Finale sah man Mateschitz erneut mit Paulina Swarovski und Victorias Mama Alexandra im Publikum jubeln. Für die Tirolerin ist es der wohl wichtigste Abend ihrer Karriere, den sie gegen jede Kritik souverän meistert.

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Hochzeit nach ESC-Marathon

Nach der Show steht für Swarovski laut Insidern der nächste große Schritt an. Diesmal jedoch privat, denn die Kristallerbin und Mark Mateschitz planen ihre standesamtliche Hochzeit. Laut der Quelle seien bereits die Einladungen an die engsten Freunde und Verwandten rausgegangen. Der Ort bleibt jedoch noch ein wohl gehütetes Geheimnis.





Es bleibt Victoria und ihrem Mark zu wünschen, dass nach den nervenaufreibenden Tagen und Vicis Arbeitsmarathon in der Wiener Stadthalle wieder ein wenig Ruhe einkehrt und sie ihr Liebesglück in vollen Zügen genießen können.