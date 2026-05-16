Enthüllt: SO viel kostet Victoria Swarovskis Chopard-Schmuck!

Victoria Swarovski zieht beim ESC-Finale alle Blicke auf sich: Die Moderatorin glänzt am Samstag nicht nur mit einer Millionen-Robe, sondern hat auch prominente Unterstützung im Publikum.

Am Samstag führt die 32-jährige Victoria Swarovski gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler und Comedian Michael Ostrowski durch das große ESC-Finale. Neben den Songs und der Show spielen für die Moderatorin vor allem Mode und edler Schmuck eine ganz entscheidende Rolle. Nach den aufregenden Glitzerroben in den Halbfinal-Sendungen legt sie am Finalabend noch einmal ordentlich nach und präsentiert Luxus-Schmuck der Schweizer Schmuckmanufaktur Chopard im Gesamtwert von rund 4,5 Millionen Euro. Diese Leidenschaft überrascht kaum, schließlich stammt sie aus dem weltberühmten Swarovski-Imperium.

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC © Chopard

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski © Instagram

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC © Chopard

Spektakulärer Look zum Opening

Zum Opening präsentiert sie sich in einem grünen Couture-Kleid von Valdrin Sahiti, kombiniert mit Opalohrringen und Ringen von Chopard sowie Schuhen von René Caovilla. Insgesamt sind drei Looks und mehrere Outfit-Changes geplant. „Ich habe mir unfassbar viele Gedanken gemacht, ob ich etwas Spektakuläres oder eher etwas Reduziertes anziehen soll – sagen wir so: Es wird viele Outfit-Changes geben“, erklärte Swarovski vorab.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski © Instagram

Nervenkitzel hinter den Kulissen

Ein Wechsel ist besonders extrem getaktet. „Da habe ich genau 59 Sekunden Zeit, mich umzuziehen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das hinkriegen“, so die Moderatorin. Ihr wichtigstes Mantra lautet dabei: „Der Reißverschluss muss halten – alles andere wäre blöd.“ Zudem verriet sie schmunzelnd, dass bei den Outfits auf jeden Fall nicht so viel Stoff im Spiel ist. Am Ende verbindet sie ihre Moderation mit einer ganz eigenen, glanzvollen Glamour-Show.