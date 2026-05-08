Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Bergisel
© GEPA

Beschlossen

DAS ändert sich jetzt bei der Vierschanzentournee

08.05.26, 12:21
Teilen

Kommenden Winter kommt es zu großen Änderungen. 

Durch die erstmalige Austragung der Vierschanzen-Tournee für Frauen kommt es im Skisprung-Weltcup der nächsten Saison zu einigen Änderungen. Die beiden bisher Anfang Jänner stattfindenden Frauen-Normalschanzenbewerbe in Villach gehen laut aktuellen FIS-Planungen 2027 erst unmittelbar vor der WM in Falun am 20. und 21. Februar über die Bühne. Der Hinzenbach-Weltcup rückt nach vorne und findet bereits Ende November als zweite Station nach Lillehammer statt.

Bei den Männern werden nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel bei der 75. Tournee-Ausgabe erstmals alle vier Bewerbe am frühen Abend entschieden. Auch das Neujahrsspringen in Garmisch wird unter Flutlicht gesprungen und später angesetzt. Die Frauen bestreiten ihre Tournee-Premieren jeweils am Qualifikationstag der Männer. Also am 28. Dezember in Oberstdorf, am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen, am 2. Jänner in Innsbruck sowie am 5. Jänner in Bischofshofen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen