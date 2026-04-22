Skisprung-Legende baut Horror-Crash mit 2,5 Promille

Der Slowene ist mit dem Rad schwer verunglückt.

Schock um den ehemaligen Skisprung-Star Robert Kranjec. Der 44-jährige Slowene, der über zwei Jahrzehnte zur Weltspitze gehörte, verunglückte am vergangenen Freitag bei einer Fahrradfahrt in seiner Heimat Spodnja Lipnica schwer.

Nach übereinstimmenden Medienberichten kam Kranjec aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Spur ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen einen Bordstein. Der Aufprall führte zu einem schweren Sturz, bei dem er erhebliche Verletzungen erlitt.

Stark betrunken

Die medizinische Versorgung musste schnell intensiviert werden: Zunächst wurde er in das Krankenhaus im nahegelegenen Jesenice gebracht, bevor ihn ein Hubschrauber aufgrund der Schwere der Verletzungen in eine Klinik nach Ljubljana verlegte.

Besonders brisant: Laut Polizeiberichten stand Kranjec zum Zeitpunkt des Unglücks stark unter Alkoholeinfluss. Es wurde ein Wert von etwa 2,5 Promille festgestellt – ein Wert, der weit über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit liegt. Die Behörden haben daher ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Verkehrsvorschriften eingeleitet.

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Skiflug-Weltmeister

Inzwischen gibt es zumindest vorsichtig positive Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand. Der slowenische Skiverband teilte mit, dass Kranjec stabil sei und in den kommenden Tagen mit einer langen und anspruchsvollen Rehabilitation beginnen werde. Gleichzeitig wurde betont, dass er nun vor allem Ruhe, Zeit zur Genesung und Unterstützung benötige.

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Robert Kranjec holte in seiner Karriere 7 Weltcup-Siege und gewann bei WM und Olympia jeweils einmal Bronze. Bei der Skiflug-WM 2012 in Vikersund krönte er sich zum Weltmeister.