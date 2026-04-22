Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Robert Kranjec
© Getty

Mit dem Rad

Skisprung-Legende baut Horror-Crash mit 2,5 Promille

22.04.26, 06:38
Teilen

Der Slowene ist mit dem Rad schwer verunglückt. 

Schock um den ehemaligen Skisprung-Star Robert Kranjec. Der 44-jährige Slowene, der über zwei Jahrzehnte zur Weltspitze gehörte, verunglückte am vergangenen Freitag bei einer Fahrradfahrt in seiner Heimat Spodnja Lipnica schwer.

Nach übereinstimmenden Medienberichten kam Kranjec aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Spur ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen einen Bordstein. Der Aufprall führte zu einem schweren Sturz, bei dem er erhebliche Verletzungen erlitt.

Stark betrunken

Die medizinische Versorgung musste schnell intensiviert werden: Zunächst wurde er in das Krankenhaus im nahegelegenen Jesenice gebracht, bevor ihn ein Hubschrauber aufgrund der Schwere der Verletzungen in eine Klinik nach Ljubljana verlegte.

Besonders brisant: Laut Polizeiberichten stand Kranjec zum Zeitpunkt des Unglücks stark unter Alkoholeinfluss. Es wurde ein Wert von etwa 2,5 Promille festgestellt – ein Wert, der weit über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit liegt. Die Behörden haben daher ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Verkehrsvorschriften eingeleitet.

Robert Kranjec
© Getty

Skiflug-Weltmeister

Inzwischen gibt es zumindest vorsichtig positive Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand. Der slowenische Skiverband teilte mit, dass Kranjec stabil sei und in den kommenden Tagen mit einer langen und anspruchsvollen Rehabilitation beginnen werde. Gleichzeitig wurde betont, dass er nun vor allem Ruhe, Zeit zur Genesung und Unterstützung benötige.

Robert Kranjec
© Getty

Robert Kranjec holte in seiner Karriere 7 Weltcup-Siege und gewann bei WM und Olympia jeweils einmal Bronze. Bei der Skiflug-WM 2012 in Vikersund krönte er sich zum Weltmeister.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen