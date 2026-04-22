2:1 – Mbappe und Vinicius halten Titel-Traum wach

Real Madrid gibt im Kampf um die Krone in La Liga nicht auf! Die Königlichen feierten am Dienstagabend einen 2:1-Heimsieg gegen Deportivo Alaves und halten damit den Druck auf Tabellenführer Barcelona hoch.

Real Madrid hat seine Pflichtaufgabe in der spanischen Meisterschaft erledigt und die Hoffnung auf den Titel am Leben erhalten. Sechs Spieltage vor Ende der Saison setzten sich die Madrilenen im heimischen Bernabeu-Stadion mit 2:1 gegen Deportivo Alaves durch. Damit verkürzte das Team von Trainer Alvaro Arbeloa den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona vorerst auf sechs Punkte. Die Katalanen können jedoch am Mittwoch gegen Celta Vigo wieder nachlegen.

Mbappe und Vinicius wirbeln

Der französische Superstar Kylian Mbappe (30.) brachte Real nach einer halben Stunde mit einem gewohnt präzisen Abschluss auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Sturmpartner Vinicius Junior (50.) nach und erhöhte auf 2:0. Alaves wehrte sich tapfer, doch der Anschlusstreffer durch Toni Martinez (93.) in der Nachspielzeit kam für die Gäste letztlich zu spät.

Alaba erneut nur Zuschauer

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Ein Wermutstropfen aus österreichischer Sicht bleibt die Personalie David Alaba. Der ÖFB-Kapitän saß wie schon beim bitteren Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Arbeloa setzte in der Defensive erneut auf andere Kräfte, während Alaba auf seinen nächsten Einsatz im königlichen Trikot warten muss.