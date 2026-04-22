Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
mbappe
© getty

Jagd auf Barca läuft

2:1 – Mbappe und Vinicius halten Titel-Traum wach

22.04.26, 00:01
Teilen

Real Madrid gibt im Kampf um die Krone in La Liga nicht auf! Die Königlichen feierten am Dienstagabend einen 2:1-Heimsieg gegen Deportivo Alaves und halten damit den Druck auf Tabellenführer Barcelona hoch.

Real Madrid hat seine Pflichtaufgabe in der spanischen Meisterschaft erledigt und die Hoffnung auf den Titel am Leben erhalten. Sechs Spieltage vor Ende der Saison setzten sich die Madrilenen im heimischen Bernabeu-Stadion mit 2:1 gegen Deportivo Alaves durch. Damit verkürzte das Team von Trainer Alvaro Arbeloa den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona vorerst auf sechs Punkte. Die Katalanen können jedoch am Mittwoch gegen Celta Vigo wieder nachlegen.

Mbappe und Vinicius wirbeln

Der französische Superstar Kylian Mbappe (30.) brachte Real nach einer halben Stunde mit einem gewohnt präzisen Abschluss auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Sturmpartner Vinicius Junior (50.) nach und erhöhte auf 2:0. Alaves wehrte sich tapfer, doch der Anschlusstreffer durch Toni Martinez (93.) in der Nachspielzeit kam für die Gäste letztlich zu spät.

Alaba erneut nur Zuschauer

Alaba Real
© getty

Ein Wermutstropfen aus österreichischer Sicht bleibt die Personalie David Alaba. Der ÖFB-Kapitän saß wie schon beim bitteren Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Arbeloa setzte in der Defensive erneut auf andere Kräfte, während Alaba auf seinen nächsten Einsatz im königlichen Trikot warten muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen