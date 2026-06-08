Nach Zusammenbruch: So geht es Christian Eriksen

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand bei der EM 2021 ist Christian Eriksen am Sonntag beim Fußball-Länderspiel Dänemarks gegen die Ukraine in Odense auf dem Platz zusammengebrochen.

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Der 34-Jährige griff sich in der 65. Minute auf die Brust und fiel zu Boden. Nach einer ersten Behandlung konnte er wieder aufstehen und auf eigenen Beinen zu einem aufs Feld gefahrenen Rettungswagen gehen. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", gab der dänische Verband Entwarnung.

Während der EM 2021 war Eriksen beim ersten dänischen Spiel gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen. Der Mittelfeldspieler musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden. 2022 setzte er seine Karriere fort, nachdem ihm unter anderem ein Defibrillator (ICD) am Herzen eingesetzt wurde. Aktuell steht er nach Stationen bei den englischen Clubs Brentford und Manchester United beim deutschen Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg unter Vertrag. "Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher einwandfrei", wurde der dänische Teamarzt Morten Boesen in einer ersten Mitteilung des Verbands (DBU) zitiert.

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Kapitän im Krankenhaus, "um Ursache zu klären"

Eriksen sei "kurzzeitig bewusstlos" gewesen. "Er ist aber sehr schnell wieder zu sich gekommen, wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen", sagte Boesen. "Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus." Teamchef Brian Riemer wollte den Spieler so schnell wie möglich im Spital besuchen. "Ich habe das Gefühl, ihn sehen zu müssen. Er ist ein Mensch, der mir sehr viel bedeutet. Einigen Spielern kommt man näher als anderen. Und er war einer derjenigen, zu denen ich bei Brentford eine enge Bindung aufgebaut habe", erläuterte der 47-jährige Däne.

© APA/AFP/BO AMSTRUP

Nach dem Vorfall riefen die Mitspieler sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten gemeinsam mit ukrainischen Akteuren einen Sichtschutz um den dänischen Starspieler. "Ich drehte mich um und sah, dass Christian gerade zu Boden sank. Die Reaktion erfolgte schnell, respektvoll und umsichtig. Ein großes Lob an diejenigen, die sich darum gekümmert haben", sagte Dänemarks Kapitän Pierre Emile Höjbjerg dem Fernsehsender TV2. Laut ihm habe der Vorfall Erinnerungen an 2021 geweckt. "Angesichts dessen ist es gut ausgegangen." Zu verkraften war es für viele nur sehr schwer. Einige Spieler brachen in Tränen aus, auch Riemer reagierte geschockt. "Ich fühle mich leer", betonte er.

Für das Team gelte es nun zusammenzustehen. "Es ist wichtig, dass jeder eine Schulter zum Anlehnen hat", sagte Riemer. Die Partie wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen, beide Nationen hatten sich nicht für die nächste Woche startende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.