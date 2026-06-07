Robin van Persie nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam

Robin van Persie ist als Trainer des niederländischen Fußball-Vizemeisters Feyenoord Rotterdam entlassen worden.

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Das gab der Eredivisie-Club, bei dem zumindest bis Ende Juni auch noch ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner unter Vertrag steht, am Sonntag bekannt.

Der 42-jährige Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss damit nach seiner ersten vollen Saison seine Sachen wieder packen, sein Vertrag wäre noch eine weitere Saison gelaufen.

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Die Personalentscheidung war die erste große unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn.