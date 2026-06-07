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Trotz Platz zwei

Robin van Persie nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam

STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Robin Van Persie, Head Coach of Feyenoord, looks on prior to the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Feyenoord at Stuttgart Arena on November 06, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
© Getty Images
Robin van Persie ist als Trainer des niederländischen Fußball-Vizemeisters Feyenoord Rotterdam entlassen worden.
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Das gab der Eredivisie-Club, bei dem zumindest bis Ende Juni auch noch ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner unter Vertrag steht, am Sonntag bekannt.

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Der 42-jährige Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss damit nach seiner ersten vollen Saison seine Sachen wieder packen, sein Vertrag wäre noch eine weitere Saison gelaufen.

Die Personalentscheidung war die erste große unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn.

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