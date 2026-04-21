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AC Milan jagt zweiten ÖFB-Teamkicker
© getty

Nach Alaba

AC Milan jagt zweiten ÖFB-Teamkicker

21.04.26, 15:57
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Der AC Milan ist offensichtlich auf der Jagd nach Verstärkungen der eigenen Defensive. Nach Berichten um ein Interesse an David Alaba kommt nun ein weiterer Innenverteidiger des ÖFB-Teams dazu.

Nachdem sich die Mailänder bis vor kurzem im Titelkampf mit ihrem Stadtrivalen befanden, ist dieser Zug nach ein paar schwächeren Partien nun abgefahren. Doch die Champions League haben sie mit acht Punkten Vorsprung auf Platz fünf so gut wie sicher.

Daher kann die kommende Saison auch bereits geplant werden, weshalb nun immer mehr Gerüchte um potenzielle Verstärkungen für die nächste Saison durchsickern. Besonders angetan hat es den Verantwortlichen der "Rossoneri" laut dem spanischen Medium "Sport" ein Österreicher: David Affengruber.

Milan in Konkurrenz mit Atletico

Der Elche-Legionär durchlebt mit seinem Team eine durchwachsene Saison, sieben Runden vor Schluss rangieren sie auf Platz 18 und könnten damit umgehend wieder in die Segunda Division absteigen. Doch der 25-Jährige ist gesetzt und konnte beim 1:0 gegen Valencia auf sich aufmerksam machen. Vor Ort war ein Scout von Milan anwesend, weitere Argumente dürfte der Ex-Grazer also gesammelt haben.

Neben Milan-Coach Massimiliano Allegri hat er mit Diego Simeone von Atletico Madrid wohl noch einen weiteren großen Verehrer. Mit Vertragsende 2027 ist ein Abgang auch nicht unwahrscheinlich, immerhin könnte Elche Affengruber so noch zu Geld machen.

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