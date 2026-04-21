Rangnick ignoriert diesen baldigen ÖFB-Rekordmann

Halb Europa kämpft um seine Dienste, während er selbst PSG bis zum Ende den Meistertitel streitig machen will - und dennoch spielt er keine Rolle bei Ralf Rangnick und seinem ÖFB-Team.

Die Rede ist von Samson Baidoo, der Ex-Salzburger, der mit Lens den französischen Fußball auf den Kopf stellen könnte. Lens liegt nur einen Punkt hinter dem Liga-Krösus (wenn auch mit einem Spiel mehr) und die Leistungen von Baidoo haben maßgeblichen Anteil daran.

Nicht umsonst jagen zahlreiche Klubs die Dienste des 22-Jährigen. Mit Marco Roses Klub im Sommer, Bournemouth sowie Aston Villa und Brighton haben laut "GiveMeSport" bereits drei Premier-League-Klubs Interesse angemeldet. Auch Manchester City wurde bereits in Verbindung gebracht.

Juventus soll Favorit sein

Doch wesentlich gewichtiger sind die Gerüchte zu zwei italienischen Giganten, die bei einer Verpflichtung auch ernster machen sollen. Denn laut Transfer-Reporter Nicolo Schira bemühen sich Juventus und Inter Mailand um den Grazer.

Vor allem die Alte Dame soll aktuell zum Favoriten aufsteigen. Konkrete Verhandlungen gab es zwar noch keine, doch erste Schritte sollen bereits gegangen worden sein. 45 bis 55 Millionen Euro ist die geforderte Ablösesumme, damit würde er umgehend zum österreichischen Rekordtransfer aufsteigen, vorbei an Christoph Baumgartner (26 Mio. zu RB Leipzig).

ÖFB-WM-Zug bereits abgefahren?

Das alles führt aber zurück zur Frage: Warum ignoriert Ralf Rangnick das Innenverteidiger-Juwel? Die Konkurrenz auf dieser Position ist natürlich groß, allerdings performte von Friedl, Affengruber, Wöber, Svoboda, Lienhart und Danso in dieser Spielzeit keiner auf dem Niveau von Baidoo. Mit Carney Chukwuemeka und Pal Wanner zeigte der Teamchef, dass er starke Leistungen berücksichtigt und auch kurzfristig in den Kader einbaut.

Warum Samson Baidoo also bei der U21 geparkt wird und er der WM-Zug damit verpassen wird, ist eine interessante Frage.