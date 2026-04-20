Prohaska über Rangnick: "Würde nicht vorzeitig verlängern"

Österreich befindet sich mitten in der WM-Euphorie, auch aufgrund starker Leistungen. Eben solche bewegten den ÖFB dazu Ralf Rangnick eine Vertragsverlängerung anzubieten. Bei "Talk & Tore" warnte Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska aber vor einer vorzeitigen Verlängerung.

Es scheint ein heißes Thema zu sein. Rund zwei Millionen Euro soll Rangnick bei seiner Verlängerung um zwei Jahre, bis zur EM 2028, kassieren. Auch Hans Krankl war bei "Sky" zu Gast, lenkte die Frage nach der Verlängerung aber direkt ab: "Fragt lieber den Herbert!"

Na dann, was hatte Prohaska zu sagen? "Ich glaube, sie sollten nicht vorzeitig verlängern", knallte der 70-Jährige auf den Tisch. Schon in früheren Zeiten forderte die ÖFB-Legende eine österreichische Lösung als Teamchef. Doch diesmal sind es andere Beweggründe.

Prohaska: "Kenne Österreich zu gut"

"Ein bisschen gibt es in Österreich nun einmal eine Neidgesellschaft. Man liest, der bekommt jetzt zwei Millionen, wird verdoppelt und dann fahren wir zur WM, gewinnen kein Match und fahren wieder heim. Und da kenne ich Österreich zu gut, dann taucht es auf: Na gut, jetzt zahlen wir dem das Doppelte und der fahrt bei der WM wieder heim?“, erklärte Prohaska seine Gedankengänge.

Doch er glaubt auch nicht, dass sich "Ralf Rangnick auf das einlässt", denn dafür "glaube ich, ist er viel zu intelligent". Laut ihm wird Rangnick abwarten, wie es bei der WM läuft. "Läuft es großartig, müssen sie vielleicht sogar verdreifachen..", so Prohaska mit einem großen Grinser im Gesicht.

Kommentatoren-Legende Hans Huber blies in ein ähnliches Horn und sprach von einer komplizierten Situation für den ORF. Dieser zog den Vergleich mit Marcel Koller, der verlängert und kurz danach entlassen wurde. "Dann musste der ÖFB zwei Trainer zahlen", so der 82-Jährige.