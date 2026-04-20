Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Prohaska über Rangnick: "Würde nicht vorzeitig verlängern"
© GEPA

ÖFB-Team

Prohaska über Rangnick: "Würde nicht vorzeitig verlängern"

20.04.26, 10:55
Teilen

Österreich befindet sich mitten in der WM-Euphorie, auch aufgrund starker Leistungen. Eben solche bewegten den ÖFB dazu Ralf Rangnick eine Vertragsverlängerung anzubieten. Bei "Talk & Tore" warnte Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska aber vor einer vorzeitigen Verlängerung.

Es scheint ein heißes Thema zu sein. Rund zwei Millionen Euro soll Rangnick bei seiner Verlängerung um zwei Jahre, bis zur EM 2028, kassieren. Auch Hans Krankl war bei "Sky" zu Gast, lenkte die Frage nach der Verlängerung aber direkt ab: "Fragt lieber den Herbert!"

Na dann, was hatte Prohaska zu sagen? "Ich glaube, sie sollten nicht vorzeitig verlängern", knallte der 70-Jährige auf den Tisch. Schon in früheren Zeiten forderte die ÖFB-Legende eine österreichische Lösung als Teamchef. Doch diesmal sind es andere Beweggründe.

Prohaska: "Kenne Österreich zu gut"

"Ein bisschen gibt es in Österreich nun einmal eine Neidgesellschaft. Man liest, der bekommt jetzt zwei Millionen, wird verdoppelt und dann fahren wir zur WM, gewinnen kein Match und fahren wieder heim. Und da kenne ich Österreich zu gut, dann taucht es auf: Na gut, jetzt zahlen wir dem das Doppelte und der fahrt bei der WM wieder heim?“, erklärte Prohaska seine Gedankengänge.

Doch er glaubt auch nicht, dass sich "Ralf Rangnick auf das einlässt", denn dafür "glaube ich, ist er viel zu intelligent". Laut ihm wird Rangnick abwarten, wie es bei der WM läuft. "Läuft es großartig, müssen sie vielleicht sogar verdreifachen..", so Prohaska mit einem großen Grinser im Gesicht. 

Kommentatoren-Legende Hans Huber blies in ein ähnliches Horn und sprach von einer komplizierten Situation für den ORF. Dieser zog den Vergleich mit Marcel Koller, der verlängert und kurz danach entlassen wurde. "Dann musste der ÖFB zwei Trainer zahlen", so der 82-Jährige.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen