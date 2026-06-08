Marktwert-Update La Liga: Affengruber oben dabei

In der spanischen LaLiga wird Real Madrid für die schwache Saison, die zum Ende hin von Chaos geprägt war, in Sachen Marktwert laut "Transfermarkt" deutlich abgestraft. Neben dramatischen Verlierern, gibt es aber auch einen großen Gewinner: David Affengruber steht hierbei an zweiter Stelle!

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Unter den im spanischen Oberhaus insgesamt 505 neu bewerteten Spielern erhalten 19 von 29 Königlichen eine Abwertung – darunter auch Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Jude Bellingham. Das sorgt für ein Kaderwert-Minus von 125 Millionen auf jetzt noch 1,22 Milliarden Euro. An der LaLiga-Spitze thront mit 200 Mio. Euro weiter Lamine Yamal. Mit Mbappé muss der Barça-Star sich den Platz an der Sonne nicht mehr teilen. Die mit Abstand größte Abwertung kassiert allerdings Federico Valverde, der um satte 30 Mio. auf 90 Mio. Euro und damit aus dem exklusiven 100-Millionen-Klub fällt. Dort tauscht Valverde gewissermaßen den Platz mit Atlético-Stürmer Julián Álvarez, der auf 100 Mio. Euro zurückspringt.

Affengruber als rot-weiß-rotes Aushängeschild

Aus österreichischer Perspektive sticht im aktuellen Update aber ein Name ganz besonders heraus: David Affengruber! Der österreichische Legionär sichert sich sensationell den zweiten Platz im Ranking der größten Marktwert-Gewinner. Mit einer massiven Aufwertung von 11 Millionen Euro katapultiert sich Affengruber auf einen beeindruckenden neuen Marktwert von 20 Millionen Euro – ein absolutes Ausrufezeichen in Spanien!

Überboten wird der Österreicher nur vom größten LaLiga-Marktwert-Gewinner Carlos Espí (UD Levante), der um 700 Prozent gestiegen von 2,5 Mio. auf 20 Mio. Euro nach oben schießt. "Er kam wie Phönix aus der Asche", sagt "Transfermarkts" Marktwert-Administrator Tobias Blaseio. Einer der großen Gewinner des Updates ist auch Alberto Moleiro vom FC Villarreal, der mit dem Sprung auf 50 Mio. Euro seinen Marktwert seit Saisonbeginn verdoppelt. Zu den Spielern mit großer Steigerung zählen zudem die Sociedad-Profis Jon Martín (+5 Mio. auf 25 Mio. Euro) und Orri Óskarsson (+8 auf 20) sowie Flügelspieler Víctor Muñoz (Osasuna), dessen Wert auf 30 Mio. Euro steigt und für den die WM laut Blaseio "ein großes Sprungbrett" sein könnte.