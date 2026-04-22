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Tor & Vorlage! Affengruber-Show gegen Atletico
© getty

Für Elche

Tor & Vorlage! Affengruber-Show gegen Atletico

22.04.26, 21:25
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ÖFB-Teamspieler David Affengruber geigte für sein Elche groß auf und besorgte den 3:2-Erfolg gegen Atletico Madrid in LaLiga.

In der 33. Runde sorgte der Aufsteiger also für Big Points im Abstiegskampf, nun beträgt der Vorsprung auf den 18. Deportivo Alaves zwei Punkte.

Affengruber glich die Führung der Rojiblancos durch Nico Gonzalez (10.) relativ schnell aus, als er in der 18. Minute nach einem Eckball stark einköpfte. Atletico spielte nach einer Roten Karte in der 30. Minute mit einem Mann weniger.

Andre Silva verwandelte den darauffolgenden Elfmeter (33.), die Elf von Diego Simeone glich aber umgehend aus - erneut war es Gonzalez (34.). Auftritt David Affengruber: Der 25-Jährige bediente Silva, der sich die Chance zum 3:2 nicht nehmen ließ (75.).

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