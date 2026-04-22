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Seiwald
© Getty

ÖFB-Dauerbrenner

Vor Absprung? Drei Topklubs interessiert an Seiwald

22.04.26, 17:58
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Im ÖFB-Team ist er der unumstrittene Liebling von Ralf Rangnick, doch auch bei RB Leipzig hat sich Nicolas Seiwald mit guten Leistungen mittlerweile festgebissen. Diese Leistungen rufen nun auch internationale Großklubs auf den Plan.

30 Spiele absolvierte der 24-Jährige in der Bundesliga diese Saison, verpasste damit also keine einzige Partie. Obendrein stehen - wohlgemerkt als Sechser - zwei Assists zu Buche.

Der unverwüstliche Salzburger ist deshalb in Europa begehrt und für den kommenden Sommer könnte ein Kampf um seine Verpflichtung ausbrechen. Mit Vertrag bis 2028 wäre Seiwald aber nicht billig, rund 45 Millionen Euro werden laut Transfer-Insider Ekrem Konur fällig.

Konkrete Interessenten wurden auch genannt: Newcastle United sowie auch die beiden Mailänder Klubs Internazionale und AC Milan. Ob der ÖFB-Teamspieler an einem Wechsel interessiert ist, wird nicht genannt. Wenn der baldige Scudetto-Sieger aber anläutet, könnte selbst ein Nein schnell zu einem Ja werden.

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