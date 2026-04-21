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© Getty Images

Bayern will Double!

Laimer peilt mit München gegen Leverkusen das Cup-Finale an

21.04.26, 20:17
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Nach der vorzeitigen Krönung in der Bundesliga will der FC Bayern den nächsten Titel. Am Mittwoch gastiert der Meister mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer zum Halbfinal-Kracher bei Bayer Leverkusen.

Der frischgebackene Champion ist hungrig auf mehr: Der FC Bayern München gastiert am Mittwoch (20:45 Uhr/live ZDF) zum Halbfinal-Showdown des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen. Für ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. ist es der vorletzte Schritt zum ersten Pokalsieg seit 2020. Trainer Vincent Kompany stellt sein Team nach der Fixierung des zweiten Meistertitels in Folge auf einen totalen Kampf in der BayArena ein.

Gegenwind für kriselnde Werkself

Die Vorzeichen könnten klarer nicht sein: Während die Bayern seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen sind und zuletzt sieben Siege in Serie feierten, steckt Leverkusen in der Krise. Nach nur drei Siegen aus den letzten zwölf Partien ist das Team von Kasper Hjulmand in der Tabelle auf Rang sechs abgerutscht. Wir wissen über die Qualität der Bayern, aber wir haben auch Qualität, wenn alles klappt, gab sich Hjulmand vor dem ausverkauften Haus kämpferisch.

Keine Revanche-Gedanken trotz Pokal-Aus

In der vergangenen Saison warf Leverkusen die Münchner mit einem 0:1 aus dem Wettbewerb. Für Kompany spielt das heute keine Rolle mehr: Es geht nicht um Revanche. Wir nehmen nur noch mit, was vor uns liegt. Verzichten müssen die Bayern dabei allerdings auf den verletzten Flügelstürmer Serge Gnabry. Am Donnerstag (20:45 Uhr/live Das Erste) wird im Duell zwischen Titelverteidiger Stuttgart und dem SC Freiburg mit Philipp Lienhart der zweite Finalist ermittelt.

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