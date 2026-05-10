ÖFB-Star Affengruber vor Sensations-Transfer zu Rekordmeister

ÖFB-Shootingstar David Affengruber zählt zu den heißesten Transferaktien im kommenden Sommer.

Mit 25 Jahren ist David Affengruber mittlerweile ein absoluter Leistungsträger beim FC Elche in der spanischen Primera División. Während man in La Liga noch im Abstiegskampf steckt, kämpft der Innenverteidiger weiterhin um einen Platz im WM-Kader von Ralf Rangnick.

Beim Test-Doppel im März durfte er erstmals Erfahrungen im rot-weiß-roten Trikot sammeln. Zeitgleich könnte er zur heißen Transferaktie im Sommer werden. Mehrere Top-Klubs haben bereits Interesse an einer möglichen Verpflichtung bekundet.

Im Falle eines drohenden Abstiegs könnte er ein absolutes Schnäppchen werden. Wie "Sky" berichtet, gab es bereits Anfragen aus Deutschland, Italien und Spanien. Doch nun sorgt vor allem ein neuer Kandidat für Aufsehen.

Rekordmeister klopft an

Niemand Geringerer als Italiens Rekordmeister Juventus Turin soll den Österreicher laut "Tuttosport" auf der Einkaufsliste haben. Dem Bericht zufolge soll die Ablösesumme in etwa bei 10 Millionen Euro liegen, ein Schnäppchen in diesen Zeiten.

Grund dafür ist vor allem die kurze Vertragslaufzeit. Das Arbeitspapier von Affengruber läuft noch bis Sommer 2027. Im Falle eines Abstiegs könnte der Preis sogar noch niedriger werden und zeitgleich das Tor auf die ganz große europäische Fußballbühne für den Innenverteidiger aufgehen.