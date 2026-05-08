Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Beatrice Turin und Christopher Dengg
© Fuhrich

Samstag Opening

"Vienna City Beach Club" feiert Saison-Start mit 20-Jahr-Jubiläum

08.05.26, 11:49 | Aktualisiert: 08.05.26, 13:29
Teilen

Die Kult-Beach-Bar am Wiener Kaisermühlendamm startet am Samstag in die große Jubiläums-Saison. Bereits am Donnerstag lud der VCBC zum großen VIP-Opening. 

Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte und quasi pünktlich zum Start der Opening-Party des Vienna City Beach Clubs der Regen niederprasselte, tat dies der Stimmung unter den Gäste keinen Abbruch. "Wir sind zwar ein Bach Club, aber auch wetterfest. Bei uns kann man immer feiern", grinst Besitzer Maximilian Breckner im oe24-Talk. Bei coolen Drinks und Buffett vom Feinsten trafen sich hunderte Party-People an der Neuen Donau.

VCBC-Boss Maximilian Breckner

VCBC-Boss Maximilian Breckner

© Fuhrich

Darunter auch zahlreiche prominente Gäste wie Miss Europe und Popstar Beatrice Turin mit Ehemann Heimo, Mister Austria Christopher Dengg, Schauspieler Christoph Schlagenhaufen sowie Lydia "Wildsau" Kelovitz mit Freundin Momo. Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden bei ausgelassener Stimmung.

Lydia

Lydia "Wildsau" Kelovitz mit Momo

© Fuhrich

Offizielle Saison-Eröffnung

Beatrice Turin und Christopher Dengg

Beatrice Turin und Christopher Dengg

© Fuhrich

Am Samstag, den 9. Mai, ist es dann für alle Beach-Boys und -Girls soweit und der Vienna City Beach Club startet in die Jubiläums-Saison. Ab 16 Uhr sorgen Mike Grien, Elian Dust und Juliabel an den Decks für die coolsten Beats und Temperaturen über 20 Grad sollen für einen gelungenen Start zum 20-Jahr-Jubiläum sorgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen