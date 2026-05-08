"Vienna City Beach Club" feiert Saison-Start mit 20-Jahr-Jubiläum

Die Kult-Beach-Bar am Wiener Kaisermühlendamm startet am Samstag in die große Jubiläums-Saison. Bereits am Donnerstag lud der VCBC zum großen VIP-Opening.

Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte und quasi pünktlich zum Start der Opening-Party des Vienna City Beach Clubs der Regen niederprasselte, tat dies der Stimmung unter den Gäste keinen Abbruch. "Wir sind zwar ein Bach Club, aber auch wetterfest. Bei uns kann man immer feiern", grinst Besitzer Maximilian Breckner im oe24-Talk. Bei coolen Drinks und Buffett vom Feinsten trafen sich hunderte Party-People an der Neuen Donau.

VCBC-Boss Maximilian Breckner © Fuhrich

Darunter auch zahlreiche prominente Gäste wie Miss Europe und Popstar Beatrice Turin mit Ehemann Heimo, Mister Austria Christopher Dengg, Schauspieler Christoph Schlagenhaufen sowie Lydia "Wildsau" Kelovitz mit Freundin Momo. Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden bei ausgelassener Stimmung.

Lydia "Wildsau" Kelovitz mit Momo © Fuhrich

Offizielle Saison-Eröffnung

Beatrice Turin und Christopher Dengg © Fuhrich

Am Samstag, den 9. Mai, ist es dann für alle Beach-Boys und -Girls soweit und der Vienna City Beach Club startet in die Jubiläums-Saison. Ab 16 Uhr sorgen Mike Grien, Elian Dust und Juliabel an den Decks für die coolsten Beats und Temperaturen über 20 Grad sollen für einen gelungenen Start zum 20-Jahr-Jubiläum sorgen.