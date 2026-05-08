Kunst-Spektakel im Palais Auersperg begeistert Wiener Society

Die 19. Art Austria verwandelt das Wiener Palais Auersperg erstmals in einen riesigen Kunsttempel. Trotz vereinzelter Regentropfen sorgte der neue Skulpturengarten für beste Stimmung bei der Prominenz. Im Fokus der Messe steht die spannende Verschmelzung von Handwerk und bildender Kunst.

Die prunkvollen Räume füllten sich bereits ab dem frühen Nachmittag mit neugierigen Besucherinnen und Besuchern, die das barocke Ambiente genossen. Wer die gezeigten Werke von Eduard Angeli genauer unter die Lupe nehmen will, hat dazu ab Donnerstag, 28. Mai, in der Galerie Kovacek&Zetter die Gelegenheit. Die spezielle Keramik-Edition der Kooperation wird zudem am Donnerstag, 6. August, bei der SIFAF Salzburg präsentiert.

Maria Rauch-Kallat mit Gabor und Doris Rose © Katharina Schiffl

Kunstgenuss im Skulpturengarten

Besonders der neu gestaltete Garten lockte das Publikum an, um bei einem Glas Sekt die ausgestellten Skulpturen zu bewundern. Veranstalter Wolfgang Pelz betonte bei der Eröffnung, dass man mit der Messe verschiedenste Genres vereinen wolle. Ziel sei ein ganzheitlicher Kunstgenuss, der neben der Malerei auch Musik, Mode und Kochkunst integriert. Die Art Austria im Palais Auersperg setzt damit neue Maßstäbe für das Wiener Kulturleben.

Marika Lichter und Tamara Mascara © Katharina Schiffl

Kooperation mit Gmundner Keramik

Ein Highlight der diesjährigen Messe ist das Projekt „Kunst am Teller“. Marketingchefin Lisa Koroschetz von Gmundner Keramik präsentierte die Zusammenarbeit mit dem renommierten Künstler Eduard Angeli. Seine Arbeiten, die oft die Ruhe und das Licht des Meeres einfangen, werden künftig einen speziellen ovalen Teller der Manufaktur zieren. Angeli, der zwei Jahrzehnte in Venedig lebte, freut sich über diese neue Form der Präsentation seiner Werke.

Alexander Schallenberg © Katharina Schiffl

Prominente Gäste in Wien

Kathi Stumpf und Alex Beza von Helnwein-Bild © Katharina Schiffl

Die Eröffnung lockte zahlreiche bekannte Gesichter aus Politik und Kultur an. Unter anderem zeigten sich Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Sektionschef Christoph Thun Hohenstein und Unternehmerin Maria Rauch-Kallat begeistert von der Atmosphäre. Auch Schauspielerin Tamara Mascara und Kunstsammler wie Doris und Gabor Rose ließen sich den ersten Messetag nicht entgehen. Die Aussteller zeigen sich nach dem erfolgreichen Auftakt sehr zufrieden.